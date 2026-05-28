AEMET lanza un nuevo índice de peligro de incendios para identificar con "mayor precisión" situaciones de peligro

Archivo - Llamas del fuego de Quiroga, a 20 de agosto de 2025, en Bendollo, Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado este jueves el nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF), con variables meteorológicas "fundamentales" para pronosticar el peligro de incendios como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos. Con él, según la AEMT, se podrán identificar "con mayor precisión" las situaciones de peligro muy alto o extremo de incendios forestales.

"Con esta nueva herramienta, los servicios responsables de la prevención y extinción de incendios forestales dispondrán de información más detallada para apoyar la toma de decisiones y reforzar las capacidades de anticipación y respuesta ante incendios forestales", ha resaltado el organismo estatal.

Hasta ahora, AEMET utilizaba el Fire Weather Index (FWI), índice de origen canadiense. El IPIF está basado en él. De acuerdo con las comprobaciones que el organismo estatal ha llevado a cabo a partir de datos históricos, ambos índices preciden o habrían predecido el 80% de incendios que se han acabado registrando en España entre el 2022 y el 2025.

Sin embargo, el IPIF habría ofrecido un "18% de falsas alarmas, casi diez puntos menos" que el FWI, según el jefe de servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de AEMET, Ramiro Romero, uno de los coordinadores del proyecto. "El IPIF acota mejor las zonas donde realmente se pueden producir estos incendios más graves", ha resaltado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

Romero ha destacado que el nuevo índice incorpora información sobre el estado de la vegetación, obtenida mediante observación satelital, así como sobre la humedad del suelo. En concreto, AEMET va a estimar esta variable con tres datos que ya calculaba: el tipo de uso de suelo, el índice de vegetación NDVI y el contenido de humedad del suelo.

Los tipos de uso de suelo son bosque, cultivo, pasto, zona urbana, etc. Mientras, índice de vegetación NDVI ofrece una valoración sobre el verdor del combustible. Por último, el contenido de humedad del suelo dice en cada punto del suelo qué porcentaje de agua tiene con respecto a la que podría acumular.

A su vez, mejora la resolución espacial de la información, que pasa de cinco a un kilómetro, lo que permite representar con mayor detalle las condiciones del territorio. De manera paralela, amplía las categorías de peligro, que pasan de cinco a seis con la incorporación del nivel 'muy bajo'.

De acuerdo con el organismo estatal, la definición de estas categorías --muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto y extremo-- se ha realizado tomando como referencia el periodo 2015-2024, que incluye algunos de los años más cálidos registrados en España.

Romero ha indicado que el FWI "se saturaba mucho" y que el IPIF "va a permitir a los servicios de extinción ser más precisos y distribuir mejor sus medios". Según ha dicho, otras administraciones utilizan de forma indirecta la variable de humedad del suelo y que hay estudios hechos con datos históricos.

Sin embargo, no conoce países que utilicen este índice de humedad en el suelo de la manera que ha puesto en marcha AEMET. "Podríamos exportar el algoritmo, pero el índice está adaptado al territorio español", ha admitido.