AEMET nombra su primera dana de gran impacto, Alice, que dejará lluvia fuerte en este peninsular y Baleares esta semana.

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado a su primera dana de gran impacto, Alice, que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y Baleares en los próximos días. "Extrema las precauciones y consulta los avisos en vigor en nuestra web y en nuestra app", ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en la red social 'X'.

A partir de ahora, AEMET ampliará a partir de ahora a las danas la práctica de dar nombres a las borrascas con gran impacto, según informó este lunes. Para ello, será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos. De esta manera, el organismo estatal pretende evitar que estos fenómenos meteorológicos se asocien de forma unívoca a "impactos graves o catastróficos".

Asimismo, quiere mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación y favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori. Por otro lado, también desea esquivar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.