AEMET recuerda que emitieron ayer avisos por nieve en Sierra y Área Metropolitana de Madrid

Un trabajador despeja la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha recordado que ayer ya emitieron avisos sobre posibles nevadas en la Sierra de Madrid y el área metropolitana.

"Había avisos desde ayer en la Sierra de Madrid y Área Metropolitana. En este último ámbito la probabilidad era más baja, pero no se podía descartar la nevada y por eso pusimos el aviso. En la Sierra se preveía que podrían caer más de 15 centímetros (cm) y a grandes rasgos se está cumpliendo", han señalado a Europa Press fuentes del organismo estatal.

Además, señala que Kristin dejará nevadas en "muchas" zonas y, sobre todo, vientos muy fuertes. De hecho, el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha precisado en su predicción de este miércoles que Kristin dejará hasta mañana nieve desde 600 metros (m) en el centro peninsular, lluvias intensas en el sur de Andalucía, rachas de viento que pueden llegar a ser huracanadas y olas de más de ocho m en Galicia.