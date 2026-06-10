AEPD y CNMC firman un acuerdo para el intercambio información y detección temprana de infracciones en el ámbito digital

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han suscrito un convenio de colaboración, que prevé mecanismos de intercambio de información, asistencia mutua y detección temprana de posibles infracciones en el ámbito digital.

Según ha informado este miércoles la CNMC, el acuerdo busca reforzar la coordinación entre ambas autoridades para "garantizar una aplicación coherente y eficaz del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y de otras disposiciones sectoriales (Leyes de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, comunicación audiovisual y de telecomunicaciones) en las que confluyen sus respectivas competencias".

En este sentido, ha apuntado que la colaboración permitirá "fortalecer" la protección de los derechos de la ciudadanía "en ámbitos cada vez más interrelacionados, como la protección de los datos personales, la supervisión de los servicios digitales y la salvaguarda de los usuarios en sectores especialmente sensibles como el audiovisual y las comunicaciones electrónicas".

El convenio prevé el intercambio de información y documentación; la asistencia mutua y la formulación de consultas; el traslado de reclamaciones recibidas por una u otra institución; la detección temprana de posibles conductas infractoras; y la creación de grupos de trabajo conjuntos.

Asimismo, ambas entidades colaborarán en actuaciones de divulgación y sensibilización para mejorar el conocimiento de los derechos de los usuarios en el entorno digital y promover una utilización más segura de los servicios digitales, especialmente entre los menores de edad.