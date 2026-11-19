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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado este jueves 'El estatuto del delegado de protección de datos. Orientaciones sobre el marco de actuación, independencia, garantías organizativas y conflictos de intereses', que reúne en un único texto los criterios del organismo sobre la posición de estas figuras en las organizaciones públicas y privadas.

El texto, que no tiene carácter normativo ni crea obligaciones nuevas, interpreta las garantías recogidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) a la luz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la resolución de la Audiencia Nacional del 18 de marzo de 2026.

En este marco, la AEPD ha establecido que la independencia de los delegados de protección de datos (DPD) se desarrolla en cuatro dimensiones --funcional, jerárquica, económica y organizativa-- y ha recomendado que su designación sea "formal, documentada y transparente", y aprobada al más alto nivel, además de evaluar posibles conflictos de intereses antes del nombramiento.

Asimismo, el documento ha precisado que la protección frente al cese y las represalias alcanza a cualquier decisión desfavorable que afecte a su autonomía, y ha detallado que los DPD integrados en una entidad no pueden ser destituidos ni sancionados por desempeñar sus funciones, salvo que incurran "en dolo o negligencia grave".

Respecto a los conflictos de intereses, el estatuto ha analizado caso por caso los puestos incompatibles --como aquellos de alta dirección con funciones operativas o responsables de seguridad con poder de decisión-- y ha recordado que, ante presiones o injerencias, el delegado puede acudir a la alta dirección, al canal interno de información, a la autoridad de control o a los tribunales.