La Agencia Espacial Europea convierte a Pikuchu en astronauta y lo envía al espacio

Pikachu en la cúpula de la Estación Espacial Internacional - ESA/NASA/S.ADENOT

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCI) han puesto en marcha una colaboración oficial para celebrar la Semana Mundial del Espacio 2026, que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre de 2026.

Como elemento especial de la colaboración, un peluche de Pikachu viajó a la Estación Espacial Internacional durante la misión de la astronauta de la ESA Sophie Adenot. Permaneció en órbita durante 67 días, del 11 de abril al 17 de junio de 2026, completando aproximadamente 1.040 órbitas, según ha informado la ESA.

Esta colaboración también traerá una exposición temporal centrada en el espacio y Pokémon a las instalaciones de la ESA y a los principales museos de Europa, junto con productos exclusivos y un evento especial de Pokémon GO. El programa está diseñado para despertar la curiosidad por la exploración espacial entre el público de todas las edades.

"Inspirar a las futuras generaciones es una parte fundamental de la misión de la ESA. Gracias a esta colaboración con Pokémon, estamos abriendo nuevas vías para que personas de toda Europa se conecten con el espacio a través de una experiencia única y atractiva", ha afirmado el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

Al llevar la exploración espacial más allá de los entornos tradicionales, la ESA espera "despertar la curiosidad, generar asombro ante el universo y animar a personas de todas las edades a descubrir las oportunidades que el espacio ofrece para el futuro".

"Cada aventura Pokémon comienza con la curiosidad por descubrir qué hay más allá del mundo que conocemos. Desde regiones lejanas hasta encuentros en el espacio exterior, ese espíritu de descubrimiento siempre ha sido parte de ser un Entrenador Pokémon. La colaboración con la ESA abre una nueva frontera para los fans, uniendo el mundo Pokémon con la fascinación del espacio para los visitantes en diversos lugares de Europa", ha declarado el director sénior de licencias de The Pokémon Company International, Mathieu Galante.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA DE LA ESA Y POKÉMON

La piedra angular de esta colaboración es una exposición totalmente nueva, apta para toda la familia, creada conjuntamente por la ESA y Pokémon, que combina contenido científico real con una narración visual imaginativa.

A través de paneles temáticos, los visitantes explorarán aspectos clave de las actividades espaciales de Europa, descubriendo, entre otras cosas, cómo Europa lanza misiones, apoya a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, estudia el Sol y explora el Sistema Solar y el Universo en general. Algunos paneles incorporan personajes de Pokémon, lo que añade una dimensión lúdica y atractiva a los temas científicos.

La exposición se inaugurará durante las Jornadas de Puertas Abiertas de la ESA 2026 en todos los centros de la Agencia: En París (Francia); Roma (Italia); Noordwijk (Países Bajos); Darmstadt (Alemania); ESAC (España); ECSAT (Reino Unido).

Tras su inauguración, la exposición también estará presente en diferentes lugares y eventos por toda Europa, donde se podrá visitar desde principios de octubre de 2026 hasta abril de 2027.

En concreto, la exposición se podrá visitar en Ciudad del espacio (Toulouse, Francia); Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia, España); Museo Alemán (Núremberg, Alemania); Centro Espacial Europeo (Libin, Bélgica); Lucca Comics & Games (Lucca, Italia); Museo de Ciencias (Londres, Reino Unido); y Exposición espacial (Noordwijk, Países Bajos).

PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE LA ESA Y POKÉMON

Esta colaboración también incluirá productos exclusivos de ESA x Pokémon: una gama de ropa, accesorios y artículos de colección estarán disponibles a través de los canales de venta de ESA y Pokémon, así como en las tiendas de los museos asociados.

Diseñada como una extensión de la experiencia del visitante, la colección llevará el espíritu de exploración más allá de la exposición.

La colaboración también se extenderá al mundo digital mediante una activación dentro del juego Pokémon GO inspirada en la colaboración entre la ESA y Pokémon. Del 4 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027, los Entrenadores que visiten los museos de ciencia y espacio participantes en toda Europa podrán descubrir un modo de juego especial de Pokémon GO inspirado en las maravillas del espacio, incluyendo encuentros con Pikachu astronauta.

Los visitantes de los museos participantes podrán disfrutar de diversas actividades dentro del juego, como incursiones de una estrella con Pikachu astronauta, investigaciones temporales y encuentros especiales con Pokémon. Algunos Pokémon que se encuentren durante estas actividades podrían tener un fondo especial que conmemore su visita.

Del 4 al 10 de octubre de 2026, estarán disponibles modos de juego adicionales con temática de eventos, incluyendo investigación de campo y mayor variedad de criaturas salvajes.

Los Pokémon aparecen en los museos participantes. Todas las funciones de juego mencionadas, excepto los fondos de escenario, estarán disponibles en las sedes de la ESA en toda Europa del 4 al 10 de octubre de 2026.