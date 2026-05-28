Aimar Bretos sustituirá a Àngels Barceló al frente de 'Hoy por hoy' en la Cadena Ser

Archivo - El periodista Aimar Bretos - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en la Cadena Ser a partir del 31 de agosto, después de que Àngels Barceló comunicara la semana pasada que no renovará su contrato.

En un vídeo difundido por la Cadena Ser, Bretos ha recordado que hace 40 años nació 'Hoy por hoy' de la mano del donostiarra Iñaki Gabilondo.

"40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Àngels", ha celebrado.

El comunicador ha asegurado que va a dirigir el programa "con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia de ese periodismo que también saben hacer los enormes periodistas" de la redacción de la Cadena Ser. "Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes", ha apuntado Bretos.

Àngels Barceló ha conducido las mañanas de la SER desde 2019, un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores", afirmó la presentadora al comunicar que no iba a renovar su contrato.