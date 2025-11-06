Alba Lago, Alejandra Herranz, María Casado, Rodrigo Blázquez, Sandra Golpe y Vallés, nominados a los Iris 2025

La Academia de la TV crea el (EUROPA PRESS) -

Alba Lago por Noticias Cuatro 14h (Cuatro), Alejandra Herranz por Telediario 1ª Edición (La 1 y RTVE Play), María Casado por Informativos Telecinco Fin de Semana (Telecinco), Rodrigo Blázquez por laSexta Noticias 20h (laSexta), Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3), y Vicente Vallés por Antena 3 Noticias 2 (Antena 3), son los nominados a Mejor presentador de informativos de los premios Iris de la Academia de la Televisión 2025.

Durante el acto de presentación de los nominados a los Premios Iris 2025, se ha anunciado la creación del Premio Iris del Público al Personaje del Año, un nuevo galardón en el que los espectadores podrán votar a su personaje favorito a través de la web de la Academia de Televisión.

Según ha anunciado la institución, los nominados a Mejor Actor son Daniel Grao por Ángela (Antena 3), David Verdaguer por El Mar Invisible (TV3, 3Cat, Disney +), Luis Fernández por La Favorita 1922 (Telecinco), Miguel Bernadeau por Querer (Movistar Plus+), Oriol Pla por Yo, adicto (Disney Plus+) y Pedro Casablanc por Querer (Movistar Plus+).

En el caso del premio a la Mejor Actriz, las nominadas son Anna Castillo por Su Majestad (Prime Video), Candela Peña por Furia (HBO Max), Carmen Machi por Celeste (Movistar Plus+), Nagore Aranburu por Querer (Movistar Plus+), Verónica Echegui por A muerte (Apple TV+) y Verónica Sánchez por La Favorita 1922 (Telecinco).

Los candidatos al Iris a Mejor dirección de ficción Antonio Mercero son Alauda Ruiz de Azúa por Querer (Movistar Plus+), Elena Trapé por Celeste (Movistar Plus+), Enrique Urbizu por Cuando nadie nos ve (HBO Max), Félix Sabroso por Furia (HBO Max), Javier Ferreiro por Mariliendre (Atresplayer) y Kike Maíllo por Dos tumbas (Netflix).

Respecto al premio a la Dirección de programas, los nominados son Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por Futuro Imperfecto (La1 de TVE y RTVE Play), Ángel Ludeña y David Linares por Supervivientes (Telecinco), Carles Porta por Crims (TV3 y 3Cat), Laia Vidal y Tinet Rubira por Tu cara me suena (Antena 3), Meritxell Estruch por La isla de las tentaciones (Telecinco) y Santi Villas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por Late Xou (La 1 y RTVE Play).

Los candidatos a Mejor ficción son Ángela (Antena 3), Dos Tumbas (Netflix), La Favorita 1922 (Telecinco), Querer (Movistar Plus +), Su Majestad (Prime Video) y Yo, adicto (Disney+).

En cuanto al Mejor guion de entretenimiento, los nominados son los guionistas de El Consultorio de Berto (Movistar Plus +), MasterChef 12+1 (La 1 y RTVE Play), El Intermedio (laSexta), Supervivientes (Telecinco), El Hormiguero (Antena 3) y Futuro Imperfecto (La 1 y RTVE Play).

Al premio al Mejor Guión de Ficción optan Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero por Dos Tumbas (Netflix), Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer (Movistar Plus+), Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo por Su Majestad (Prime Video), Javier Ferreiro y Paloma Rando por Mariliendre (Atresplayer), Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo por Yo, adicto (Disney+) y Pepe Coira y Fran Araújo por La canción (Movistar Plus +).

El Iris al Mejor informativo será para Antena 3 Noticias Cobertura de la Dana (Antena 3), Apagón informativo de RTVE (El segundo informativo más largo de la historia), (La 1 de RTVE, RTVE play y Canal 24H), Aragón Noticias 1 (Aragón TV), laSexta Noticias Cobertura de la Dana (laSexta), Noticias Cuatro Fin de Semana (Cuatro) o Telenotícies Vespre (TV3).

El Mejor presentador de programas de actualidad saldrá de entre Adela González por Mañaneros 360 (La 1 y RTVE Play), Ana Pastor por El objetivo de Ana Pastor (laSexta), Ana Terradillos por La Mirada Crítica (Telecinco), José Luis Pérez por El Cascabel (TRECE), Susanna Griso por Espejo Público (Antena 3), Susana Guasch por Noche de Champions y Europa Leage (Movistar Plus +).

Por otro lado, el Mejor presentador/a de programas de entretenimiento será El Gran Wyoming por El Intermedio (laSexta), Marc Giró por Late Xou (La 1 y RTVE Play), Miguel Ángel Muñoz por Pekín Express. Objetivo Angkor (HBO Max), Pablo Motos por El Hormiguero (Antena 3), Paula Vázquez por Bake Off (La 1 de TVE) o Sandra Barneda por La Isla de las Tentaciones (Telecinco).

A Mejor producción de entretenimiento han sido nominados Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por Pekín Express: Objetivo Angkor (HBO Max), Ana María Bordas, Antonio Losada, José María Payueta y Ana Ruiz por Eurovisión Junior 2024 (La1, RTVE play, YVA, UER), Ángeles Villamarín y David Barriga por La Isla de las Tentaciones T8 (Telecinco), Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata por The Floor (La 1 de TVE), David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas por Supervivientes (Telecinco), Jorge Salvador y Jorge Ventosa por El Desafío (Antena 3).

La Mejor producción de ficción podría ser para Espe García por Mariliendre (Atresplayer), José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña por Atasco 2 (Prime Video), Laura Fernández Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez, Borja Cobeaga, Nahikari Ipiales y Carlos Apolinario por Su Majestad (Prime Video), Ramón Campos y Ghislain Barrois por La Favorita 1922 (Telecinco), Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual por Yo, Adicto (Disney+), Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por Querer (Movistar Plus+).

Los nominados a Mejor programa de actualidad son El Día Después (Movistar Plus +), El Programa de Ana Rosa (Telecinco), Espejo Público, cobertura incendios en España (Antena 3), La hora de La 1 (La 1 y Canal 24 Horas), laSexta Xplica (laSexta) Y ahora Sonsoles (Antena 3).

En cuanto al Mejor programa de entretenimiento se lo dispotan El Hormiguero (Antena 3), First Dates (Cuatro), Late Xou (La 1 y RTVE Play), Supervivientes (Telecinco), The Floor (La 1 de TVE), Tu cara me suena (Antena 3).

Los nominados a Mejor programa divulgativo son Aquí se hace (Telemadrid), Control de fronteras: España (DMAX), Generación Click (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC), Las voces de la radio (Movistar Plus+), Lo de Évole (laSexta) y Órbita Laika (La 2 de TVE).

El premio al Mejor programa documental será para Alaska Revelada (Movistar Plus +), El incendio del Windsor (Cuatro), El loco. Los silencios de Quintero (RTVE play), Infiltrada en el Búnker (Prime Video), La red (laSexta) o Los Williams (Netflix, Primeran).

Los nominados a Mejor programa infantil son Agus y Lui, churros y Crafts (Clan), Equipo Planeta (Castilla La-Mancha Media), Irabazi Arte (ETB1), Jotalent Zagales (Aragón TV), La casa de los retos (Boing) y Tik Tak Factory (SX3, Canal Infantil de TV3).

El premio Iris a la Mejor realización será para David F. Rivas por El Hormiguero (Antena 3), Iván Prado y Vicente Peña por La Isla de las Tentaciones (Telecinco), Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por Supervivientes (Telecinco), Joana García y Noelia Esteban por The Floor (La 1 y RTVE Play), Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por Masterchef 12+1 (La 1 de TVE) o Juan Gregorio Rodríguez por El Desafío (Antena 3).

Finalmente, los nominados al Mejor reportero son Alejandra Andrade por Fuera de Cobertura (Cuatro), Enrique Obrero por Informativos Telecinco Fin de Semana (Telecinco), Ester Bertan por Tot es mou (3 Cat), Isma Juárez por El Intermedio (laSexta), Jalis de la Serna por Apatrullando (laSexta) y Marc Camdelacreu por corresponsal Jerusalén Telediario (La 1 de TVE, RTVE play, Canal 24 Horas).