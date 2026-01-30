Alianza Verde alerta de "la trampa" de las eléctricas en la prórroga del cierre de Almaraz

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha alertado de la "trampa" que, a su juicio, pretenden llevar a cabo las empresas eléctricas al pedir que la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) se extienda hasta 2030, cuando según el calendario de cierre actual está previsto entre 2027 y 2028.

Desde su punto de vista, las empresas van a pedir que el Gobierno "pase por taquilla" ya que lo que "pretenden" en realidad es que se establezca un precio fijo para el kilovátio nuclear que "les sea rentable" y que, además, "se elimine la tasa destinada a los residuos nucleares".

"Esta es la enorme trampa y el enorme chantaje que nos quieren hacer, que una vez más nos recuerda que en la energía nuclear, el beneficio va al oligopolio eléctrico, pero el perjuicio lo tiene que gestionar la sociedad", ha lamentado.

Así se ha expresado durante la conferencia 'Nucleares nunca más', celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados a instancias del propio partido ecologista y de Podemos, en la que junto a la diputada de Podemos Martina Velarde han tratado de rebatir lo que tildan de "bulos" sobre la energía nuclear, por ejemplo, su papel durante el 'apagón'.

Además, ha asegurado que el Gobierno "se está metiendo en un charco del que no va a poder salir" con la renovación de Almaraz. Desde su punto de vista, el Ejecutivo no tendría que haber pedido el informe al CSN y tendría que haber continuado con el calendario de cierre previsto. "Evidentemente puede ocurrir que el CSN diga que la continuidad de Almaraz es posible y que el Gobierno diga que no. Pero ¿para qué preguntas?, ¿para qué preguntas?", se ha cuestionado.

PODEMOS: EL "REVIVAL" DE LA ENERGÍA NUCLEAR CON "LOS MISMOS MANTRAS"

Por su parte, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha lamentado que España esté viviendo "cierto revival sobre la energía nuclear, donde se vuelven a escuchar los mismos mantras". Entre otras cuestiones, ha señalado que a las empresas eléctricas "no les interesa" mantener abiertas sus centrales "salvo que se acordase un precio de 60 euros por megavatio" de energía nuclear. "Pagar eso por la energía nuclear es, bajo nuestro punto de vista, hipotecarse precisamente cuando las renovables son más baratas y más económicas", ha advertido.

A su vez, ha rechazado que la energía nuclear sea "clave" para enfrentarse al cambio climático. En este sentido, ha apuntado al consumo de "grandes cantidades de combustibles fósiles" y de agua en estas plantas, así como al gasto en electricidad. Además, existe el "acuciante" problema de qué hacer con los residuos nucleares. En este sentido, ha negado que la energía nuclear sea segura para la población.

"Las décadas de funcionamiento de centrales nucleares han permitido establecer solventes y muy documentados informes y estudios, (...) que demuestran esa relación entre la exposición a los elementos radiactivos de diferente intensidad (...) y el incremento en el número de cáncer y de enfermedades en los trabajadores y también en las poblaciones que están circundantes", ha explicado.

Asimismo, se ha opuesto al argumento del empleo creado por la energía nuclear y ha apuntado a que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las renovables son las que más empleo por kilovatio producido. "Además, éste se ha incrementado en un 70% desde el año 2018, en el que derogamos ese impuesto al sol del gobierno de Mariano Rajoy", ha recordado.

"POTESTAD DE REALIZAR POLÍTICA ENERGÉTICA", SEGÚN EL CSN

En el acto también ha intervenido Francisco Castejón, que ejerce como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante su intervención, el experto ha recordado que el Gobierno tiene potestad para cerrar una central nuclear aunque el informe del CSN sea positivo. "El Gobierno es quien tiene la potestad de realizar la política energética", ha puntualizado.

Castejón ha apuntado a que esto "ya se debatió" en el marco del cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), que fue clausurada definitivamente en 2013. "El PSOE decidió que en lugar de ampliar el permiso diez años más, lo ampliaba sólo hasta 2013 (...) Hubo un recurso de Iberdrola, de los propietarios de la central, y hay una sentencia judicial firme que dice que el gobierno tiene potestad para cerrar esa central nuclear sin que haya que pagar indemnizaciones o lucro cesante", ha recordado.

Según Castejón, el Gobierno tiene potestad para decir que si se acaba la orden ministerial que concede la autorización para la explotación de una central nuclear "pues ya está, se acabó". Asimismo, puede decidir cerrar una central "por las condiciones que sea" y "aunque el informe del CSN sea positivo". A su vez, también puede cambiar la orden ministerial para permitir que una central funcione hasta determinado plazo "siempre que el Consejo me haga un informe positivo, aunque sea con condiciones".

En esta misma línea, ha recalcado que el papel del CSN "está fuera de esas decisiones". Al margen de ello, ha puntualizado que cuando no hay potencia exterior --como sucedió, por ejemplo, en el 'apagón' de 2025-- una central nuclear está en un estado de pre-alerta y todos los sistemas de emergencia funcionan para mantener el reactor refrigerado.

"En teoría, la central puede estar en esa situación 48 horas sin problemas y hasta siete días podría estar, pero no es algo que a nadie le guste. Entonces son las primeras en engancharse a la red. Por tanto, no solo no contribuyen al rearranque, sino que son las primeras en demandar", ha explicado.

Durante su intervención, ha criticado los "bulos" sobre la "importancia" de la energía nuclear durante el 'apagón' de abril de 2025.