Ana Pastor señala la independencia económica de los medios y las 'fake news' como principales desafíos de la prensa

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha celebrado el incremento de pluralidad informativa que se ha desarrollado en los últimos años, pero ha advertido de la necesidad de asegurar la independencia económica de los medios y de la proliferación de las noticias falsas o pseudo-falsas, las llamadas 'fake news', que, a su juicio, están generando una "inseguridad" que "preocupa en las instituciones".

Durante su intervención, para inaugurar las jornadas "40 años de periodismo en democracia", que este miércoles se han celebrado en la Cámara con la presencia de profesionales de las últimas década y estudiantes de periodismo, Pastor ha relatado los cambios que ha sufrido una profesión que hace 40 años sufría la censura y, actualmente tiene en el móvil el instrumento principal de información.

A su juicio, el sector "ha cambiado radicalmente" a los largo de estos 40 años. "Ya no escuchamos el parte, con las noticias oficiales que nos querían contar, y espero que no nos vuelva a pasar los mismo", ha apuntado la presidenta, para señalar que, en la actualidad se trabaja desde la libertad

Pero, con esta transformación, han llegado también otros problemas, según ha destacado la presidenta, que ha señalado principalmente la proliferación de las 'fake news' que se propagan, a su juicio, "por el interés de organizaciones". Además, ha apuntado como otro de los principales desafíos del periodismo, "la supervivencia económica de los medios". "No hay medio independiente sin independencia económica", ha explicado.

Pastor ha señalado como uno de los objetivos de estas jornadas, el que los estudiantes de periodismo puedan ver plasmado este cambio en los testimonios de los profesionales de los años 70, personas que, en su opinión, "hicieron posible la transición" hace 40 años.

LOS PERIODISTAS COMO IMPULSORES DE LA TRANSICIÓN

"Fueron la esencia para trasladar la información de lo que ocurría en el pais, más importante y fundamental fue su labor para diseminar el espíritu de proyecto común en el que estábamos inmersos los españoles", ha indicado durante su intervención, en donde recordó que ella, entonces, era una joven estudiante de la facultad de medicina.

A su juicio, sin el periodismo de hace cuatro décadas el consenso político logrado durante la transición "no habría sido suficiente" para que el país llegara su historia actual. A su juicio, este acuerdo en las instituciones no se hubiera producido si no hubiera sido impulsado previamente por un consenso social que se trasladó desde los medios de comunicación.

"Los periodistas de la transición consiguieron remar junto a los españoles en favor de las libertades, la convivencia, la modernidad y la integración en Europa", ha indicado, entre otros puntos.

Pero, a pesar de sus palabras Pastor ha indicado que estas conmemoraciones para celebrar los 40 años de la Constitución no pretenden ser una llamada a la nostalgia, ni una oportunidad de mirar al pasado para lamentarse. "Espero que sea un elogio al periodismo de la transición y al que hoy se hace", que la gente sea consciente "de dónde" se viene y de lo que se puede ser capaz en el futuro "pensando en lo mucho que se puede hacer juntos".

En este sentido, la presidenta ha hecho un llamamiento a "confiar en los cimientos de la Constitución". "No tiremos la casa porque la casa tiene bueno cimientos", ha apuntado, para concluir deseando que, dentro de otros 40 años continúe construyendo "un gran país" basado "en esa Constitución que hicieron aquellos hombres y mujeres y que votaron millones españoles en ese año maravilloso, el año 78".