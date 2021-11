Ana Rosa Quintana deja temporalmente su programa por un cáncer de mama

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presentadora de Ana Rosa Quintana deja temporalmente su programa en Telecinco para someterse a tratamiento de un cáncer de mama. Así lo ha confirmado la comunicadora de Mediaset este martes durante 'El programa de AR'.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama", ha explicado la presentadora, que será sustituida por su compañera Patricia Pardo en la mesa de actualidad, Ana Terradillos en la de política y Joaquín Prat en corazón.

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros y estoy tan agradecida a todos los que nos habéis seguido hasta aquí que tengo que compartir esto con todos. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", ha indicado Quintana en directo.

La periodista ha asegurado sentirse "tranquila" y ha destacado la importancia de que las mujeres "no se salten ni una revisión". Asimismo, ha expresado su confianza en sus médicos y ha manifestado su deseo de que todo acabe "con un final feliz porque afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama".

También ha manifestado su voluntad de seguir conectada detrás de las cámaras. "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo mas normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba", ha añadido.

Tras el anuncio de Ana Rosa, sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo, muy emocionados, han arropado a la periodista y le han pedido que vuelva pronto. La presentadora, con una sonrisa, ha advertido a todo el equipo: "Ya no puedo hacer nada más, solo cuidarme, veros, mandaros mensajitos".

La noticia de la enfermedad de Ana Rosa Quintana se ha producido pocos días después de conocerse la reincorporación a la radio de Julia Otero tras finalizar su recuperación de un cáncer. Otero anunció su retirada temporal de su programa de Onda Cero hace nueve meses para someterse también a un tratamiento.

Precisamente, Otero ha sido una de las primeras personas en enviar su apoyo a Quintana a través de Twitter. "La montaña parece muy alta, querida @anarosaq. Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida", ha escrito la periodista de Atresmedia.

REACCIONES

Por su parte, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, le ha dedicado unas cariñosas palabras a Ana Rosa Quintana después de que la periodista haya hecho público que se retira de la televisión temporalmente. "Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza, desde aquí te deseamos una pronta recuperación", ha asegurado la presentadora de Atresmedia.

Igualmente, el presidente del PP, Pablo Casado, le ha deseado una rápida recuperación. "Mucho ánimo y fuerza. Seguro que todo saldrá bien y estarás recuperada muy pronto", ha escrito Casado en su perfil.

Ciudadanos también ha dejado mensajes de apoyo en la red social. "Toda la fuerza y el ánimo del mundo para Ana Rosa Quintana, una mujer valiente y una gran luchadora. Por supuesto que te vas a curar, y lo veremos pronto", ha escrito la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, a la que se ha sumado el portavoz parlamentario Edmundo Bal. "Superarás la enfermedad y que te tendremos de vuelta muy pronto", ha escrito Bal.

Igualmente, la dirigente de Vox Macarena Olona enviaba a la periodista su cariño y apoyo. "No estás sola en este viaje. Te acompañamos y te esperamos de vuelta millones de ciudadanos. En mis oraciones y en mi corazón", ha puesto Olona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado también un abrazo y animo a la periodista de Mediaset. "La ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte", ha dicho Ayuso.

"Mucho ánimo, @anarosaq. Ahora toca cuidarse y afrontar con todas las fuerzas este reto. Tienes el cariño de mucha gente que te ve cada mañana y desea que te recuperes pronto. Un fuerte abrazo", ha escrito el presidente andaluz Juanma Moreno.