Un análisis a gran escala revela innovaciones "revolucionarias" en la historia de la investigación

Archivo - Un hombre trabaja mirando por un microscopio en el edificio del Control de Calidad del Laboratorio del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en la base logística de San Pedro, en Colmenar Viejo/Madrid (España) a 16 de abril de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La historia de la ciencia y la tecnología está marcada por grandes avances y ahora un equipo de investigación que incluye a profesores de la Universidad de Binghamton y la Universidad Estatal de Nueva York (Estados Unidos), ha desarrollado un método para ayudar a identificar los descubrimientos que cambiaron el rumbo de la ciencia.

Así, en un estudio publicado en 'Science Advances' se analiza el panorama de la innovación para identificar estudios y patentes disruptivas que desafían los paradigmas existentes e inspiran nuevas investigaciones.

Esta metodología fue desarrollada por un equipo que incluye a Sadamori Kojaku, profesor asistente de ciencias de sistemas e ingeniería industrial en la Universidad de Binghamton, junto con sus colegas Munjung Kim y Yong-Yeol Ahn de la Universidad de Virginia (Estados Unidos).

El progreso científico suele estar marcado por grandes avances, pero determinar qué descubrimientos son verdaderamente revolucionarios es una tarea monumental. Un trabajo disruptivo deja obsoleta la investigación previa, dejando huella en cómo se cita en publicaciones posteriores.

Sin embargo, la métrica más utilizada se centra únicamente en las citas más cercanas de un artículo, sin tener en cuenta el panorama general. Esta visión limitada la hace particularmente poco fiable para descubrimientos simultáneos, donde el panorama general es crucial.

"La ciencia no evoluciona de forma gradual, sino que a veces observamos cambios abruptos. Los investigadores están interesados en saber cuándo y por qué se produce exactamente esta disrupción", aclara Kojaku.

Mediante una técnica de aprendizaje automático conocida como incrustación neuronal, los investigadores crearon un mapa de aproximadamente 55 millones de artículos científicos y patentes. Cada artículo está representado por dos puntos: uno que refleja la investigación en la que se basa y otro que refleja la investigación que inspiró.

Cuando un artículo es realmente innovador, estos dos puntos están muy separados, lo que significa que reorientó la investigación futura, alejándola de los estudios previos.

El sistema puede identificar avances importantes, como artículos galardonados con el Premio Nobel, pero a diferencia de otros índices de disrupción, es sensible a contextos más amplios y puede identificar mejor los "descubrimientos simultáneos".

Un buen ejemplo de un descubrimiento simultáneo es el desarrollo de la teoría de la evolución por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, o el desarrollo del cálculo diferencial por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz.

Saber cuándo se producen los grandes avances puede ayudarnos a comprender mejor las condiciones que dan lugar a momentos disruptivos e impulsar nuevos descubrimientos científicos.

"Al contar con métricas más precisas, podemos investigar dónde se produce la disrupción en el panorama científico", informa Kojaku. "Esto puede tener implicaciones significativas para la política científica. También resulta útil para priorizar la financiación. Ahora disponemos de las métricas cuantitativas para investigar en qué etapa de la investigación se produce y cuál es la más relevante".

Tras analizar el impacto de los artículos de investigación, los investigadores están considerando la posibilidad de realizar un artículo de seguimiento centrado específicamente en rastrear la trayectoria de investigadores individuales.