El Rey Felipe VI y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, mantienen un encuentro en el Palacio de La Zarzuela, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ángel Gabilondo finalizará este miércoles su mandato como Defensor del Pueblo cuando se cumplen cinco años desde que tomó posesión el pasado 18 de noviembre de 2021, tras obtener el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados.

La hasta ahora adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril, será a partir de este miércoles la nueva Defensora del Pueblo en funciones, tal y como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Jiménez-Becerril nació en Sevilla y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó un Máster de Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán. Habla inglés, francés e italiano y ha sido eurodiputada por el Partido Popular (2009-2019).

En 2019, y hasta su nombramiento como adjunta primera del Defensor del Pueblo, fue diputada por Sevilla en el Congreso. Jiménez-Becerril preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril.