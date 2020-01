Antena 3 celebra su 30 aniversario con una programación especial en sus canales y diferentes acciones en Internet

Publicado 23/01/2020 18:09:56 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antena 3, la primera televisión privada de España, cumple 30 años este sábado 25 de enero y lo celebrará con una programación especial en sus canales y diferentes acciones en Internet, según ha dado a conocer este jueves el grupo Atresmedia, denominación que adquirió tras la fusión con laSexta en 2013.

A partir de este jueves, 23 de enero, 'El Hormiguero 3.0' recibe la visita de los presentadores de informativos Susanna Griso y Matías Prats. La presentadora de 'Espejo Público' y el conductor de las noticias de fin de semana en la cadena recordarán las mejores anécdotas de la etapa que compartieron al frente de Antena 3 Noticias.

Asimismo, la compañía ha adelantando que, el viernes 24 de enero, los concursos 'La ruleta de la suerte' y '¡Ahora Caigo!' celebrarán sendos especiales dedicados al 30 aniversario con paneles y preguntas relacionadas con la historia de Antena 3 y concursantes "muy emblemáticos" para sus espectadores.

Respecto a 'La ruleta de la suerte', el espacio que conduce Jorge Fernández, ha indicado que participarán tres concursantes anónimos, acompañados por Manu Sánchez, presentador de Antena 3 Deportes y que trabaja en la cadena desde el primer año; Mar Saura, que en sus comienzos fue azafata de 'La ruleta de la fortuna' y después se puso al frente del programa 'Mírame', y Minerva Piquero, la presentadora del tiempo durante catorce años además de conductora de informativos.

Estarán, por su parte, en '¡Ahora Caigo!' Pepón Nieto ('Los Hombres de Paco'), Jandro ('El Hormiguero 3.0'), Roberto Brasero ('Tu tiempo'), Pablo Puyol ('Upa Dance', 'Tu cara me suena'), Jordi Coll ('El Secreto de Puente Viejo', 'Tu cara me suena'), Poty (coreógrafo programas), Elena Furiase ('El Internado'), Alicia Senovilla ('Como la vida'), Silvia Jato ('Pasapalabra'), Irma Soriano ('La ruleta de la fortuna') y Angy ('Física o Química' y ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena').

También '¡Boom!', con Juanra Bonet, se sumará a la celebración con la entrega del Premio Guinness por haberse convertido en el programa que ha otorgado el premio más alto jamás ganado en un concurso diario, cuando Los Lobos ganaron 6.689.700 euros el 8 de julio de 2019. Los Lobos serán dobles protagonistas al enfrentarse en este especial a Los Dispersos, en una entrega que pondrá en juego 100.000 euros de bote y preguntas relacionadas con los 30 años de Antena 3.

Los programas informativos Antena 3 Noticias y 'Espejo Público' también abordarán la efeméride con menciones especiales, como la que ya realizó el pasado domingo desde el informativo del fin de semana, Matías Prats.

'Tu cara me suena' emitirá en febrero una edición con actuaciones icónicas e invitados sorpresa y se programará otro gran especial en 'prime time' que recorrerá la historia de la sociedad española al lado de Antena 3, según ha señalado el grupo.

LASEXTA, TAMBIÉN DE CELEBRACIÓN

laSexta, que forma parte de esta familia desde su integración en Atresmedia, dedicará en sus programas informativos y de entretenimiento secciones, entrevistas, reportajes y guiños a momentos y protagonistas de la historia del grupo Atresmedia.

Según ha adelantado la compañía, todos los contenidos relacionados con la celebración de este 30 aniversario se identificarán con una línea gráfica y de imagen específica.

Atresplayer Premium recogerá, dentro de las acciones especiales por este 30 aniversario, los primeros programas de la cadena o aquellos que marcaron la historia de la televisión. Así, el contenido estará destacado en la web a través de una cabecera y un módulo promocional.

Para hacer partícipe a la audiencia y que el espectador sea protagonista, Atresmedia ofrecerá la oportunidad de acudir como público a diferentes programas y espacios de Antena 3 y laSexta, algunos de los cuales abren por primera vez sus puertas a los espectadores.

En antena3.com, los usuarios podrán visualizar 'Los 30 momentazos de tu vida' a través de un timeline interactivo con otros momentos destacados de estos años que estará operativo desde el viernes 24 de enero. Al día siguiente, se lanza una 'Cuenta adelante' con 30 años de recuerdos publicando cada día un momento viral.

También los perfiles de las redes sociales de Antena 3 cambiarán su avatar y sus cabeceras con motivo del 30 aniversario y, a través de la acción '30YearsChallenge' se retará a los usuarios a que suban una foto suya del 90 y del 2020, para comprobar que, efectivamente, televisión y audiencia han ido de la mano durante toda la vida.

Además, desde el lunes 27, presentadores y actores contarán en las redes de la cadena sus anécdotas y recuerdos sobre estos 30 años, acción a la que se sumará un trivial en los stories de Antena 3 acerca de curiosidades sobre las tres décadas de la cadena con preguntas y respuestas realizadas por rostros conocidos de la casa.

Finalmente, 'Atresmedia, desde dentro', con vídeos y directos recorriendo algunas zonas del interior de Atresmedia para acercarlo al público a través de Facebook e Instagram, y 'Los 30 años, en datos', con infografías que recopilen los datos más interesantes de estos 30 años (número de series producidas, número de capítulos, programas, minutos emitidos, botes dados en concursos) serán otros de los contenidos que han preparado las redes de la cadena.