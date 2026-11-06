El anuncio del sorteo de Navidad 2026: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida"

El anuncio del sorteo de Navidad 2026: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida" - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este viernes su tradicional campaña para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026, que llega como un homenaje a los donantes de órganos y a la sanidad púbica como máxima expresión de lo que es compartir: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida".

La campaña de este año, con un presupuesto de 740.000 euros, pone el foco en la sociedad española que es "generosa" y se vuelca en ayudar cuando el de al lado lo necesita.

Desarrollado por la agencia Proximity Madrid, el anuncio para televisión cuenta la historia de Edu, quien lleva tiempo esperando una llamada importante, la que le comunique que hay un donante de corazón para él.

El protagonista de la emotiva historia recibe la feliz llamada y tras someterse a la intervención, comienza a vivir esta segunda oportunidad de manera diferente. Algo ha cambiado dentro de él. Edu se deja llevar por impulsos y empieza a hacer cosas que nunca antes hubiera hecho y que sorprende a sus seres queridos, como ponerse a bailar en medio de la calle.

Un día, una corazonada le lleva a comprar un décimo para la lotería de Navidad, el último número que quedaba en la administración. A la salida del establecimiento, la casualidad hace que Edu se encuentre con una mujer que buscaba ese mismo número porque era el que siempre compraba su hermano que ha fallecido.

Él decide compartir el décimo con ella porque, según le cuenta mientras se lleva la mano al corazón, hace tiempo una persona compartió algo con él que le cambió la vida. Ante esta confesión, ambos se abrazan emocionados.