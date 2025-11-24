La APM condena los ataques "deleznables" contra hijos de periodistas en redes sociales

Archivo - MIGUEL BERROCAL La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey. - MIGUEL BERROCAL 686974622 APM - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera deleznables los ataques difundidos en redes sociales contra hijos de periodistas, subrayando que "no es la primera vez que suceden situaciones similares", que "ponen en la diana a personas que comienzan su andadura profesional y pueden ver hipotecado por ello su futuro laboral".

En un comunicado, la APM ha condenado que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, "contraria al respeto que toda persona merece".

La asociación ha criticado que se hayan producido "insinuaciones y acusaciones directas", sin "ningún tipo de pruebas", contra el hijo del presentador de TVE Xabier Fortes, de que ha empezado a trabajar en la cadena pública "gracias a su padre".

Estas críticas se han unido, según la APM, a las que en los últimos meses han sufrido en redes sociales "al menos los hijos de los periodistas Jesús Maraña, Isaías Lafuente y Esther López Palomera".

"Las críticas han de ser realizadas con argumentos y en el ámbito del trabajo informativo y profesional, no en el plano personal y mucho menos familiar", ha afirmado la APM, que ha condenado "rotundamente estos comportamientos" y ha mostrado su apoyo a los compañeros aludidos.