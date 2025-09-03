Argüello alerta del tiempo moderno "cegado de ideología" que hace de la naturaleza "lo mismo un roto que un descosido"

Misa de apertura del curso académico en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha alertado del "iluminismo e ideología" que "ciega" el tiempo moderno y que piensa que con la naturaleza puede hacer "lo mismo un roto que un descosido".

"El tiempo moderno, cegado de iluminismo e ideología, ha pensado que con la naturaleza se podía hacer lo mismo un roto que un descosido", ha advertido Argüello, al tiempo que ha añadido que "hoy" se empiezan a experimentar "las consecuencias".

Así se ha pronunciado el también arzobispo de Valladolid, este miércoles, durante la homilía de la misa de apertura del curso académico de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Argüello ha centrado su sermón en el Espíritu Santo y ha asegurado que este puede ayudar a transformar la mirada, "la mirada del investigador, del alumno, del discípulo" para tratar de penetrar "en los misterios de la realidad de la naturaleza" y aprender a "respetarla, empezando por la propia corporeidad", por "la naturaleza sexual".

Según ha indicado el arzobispo, el Espíritu Santo ayuda ante la "debilidad" de los hombres y mujeres y les hace darse cuenta de que son "humano divinos".

"En esta época de Inteligencia Artificial, de poshumanismo, de preguntas a veces inquietantes sobre qué es el sujeto humano, la persona, el varón y la mujer, el Espíritu nos sorprende y nos dice: 'Descubre que eres humano divino'", ha precisado.

Esta es, según Argüello, una condición "asombrosa" pero al mismo tiempo tiene "un riesgo", el de la "división", la "tentación" que puede tener "el hombre que cree que puede ser Dios sin Dios".

Así, ha apuntado que esta condición puede estar en "la posibilidad de la extraordinaria mejora de la vida humana", en "la transformación de la naturaleza, de los avances científicos, de las posibilidades de las tecnologías, de las técnicas, de la capacidad empresarial" pero al mismo tiempo es el "punto débil" porque "está en el corazón de los conflictos y de las guerras".

Además, el presidente de la CEE ha asegurado que "el Espíritu Santo también forma parte de "la constitución de un nuevo pueblo de diversas etnias, de diversas procedencias", un pueblo "que acoge, constituido desde la diferencia y desde las diversidades y condiciones plurales de la vida y de las sensibilidades de las personas".

Finalmente, el presidente de los obispos españoles ha subrayado la importancia de la dignidad de cada persona y el bien común de todos y ha avisado de que estas deben estar de forma "inseparable" en "las diversas propuestas ideológicas que están en el mercado".