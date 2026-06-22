Argüello (CEE) defiende la "sabiduría espiritual" de la Iglesia para el bien común sin "invadir" competencias

Archivo - El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Mons Luis Argüello, interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa en su visita a España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha defendido la "sabiduría humana y espiritual" de la Iglesia para el bien común sin "invadir competencias que no le corresponden".

"La Iglesia no pretende sustituir a las instituciones democráticas ni invadir competencias que no le corresponden; desea, más bien, ofrecer la aportación de una sabiduría humana y espiritual acumulada durante siglos al servicio de la dignidad de toda persona, de la convivencia social y de la búsqueda del bien común", asegura.

Así se expresa en el epílogo de la edición especial preparada por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) del discurso pronunciado por el Papa León XIV ante las Cortes Generales el pasado 8 de junio, que ha enviado a los diputados y senadores de España.

En el texto, firmado este lunes 22 de junio con motivo de la festividad de Santo Tomás Moro --patrono de los gobernantes y los políticos-- califica de "histórico" el discurso promulgado por el Papa en la Cámara Baja, tanto por el contenido de su mensaje, como por la "profundidad" de sus reflexiones y la "altura moral" de sus propuestas.

"El viaje apostólico de León XIV ha supuesto una vigorosa llamada a la presencia de la Iglesia en la vida pública que se realiza, especialmente, en el ejercicio de la caridad social o política como genuina expresión de la vocación laical", indica.

Por otro lado, celebra la acogida dispensada por diputados y senadores, "expresada en un prolongado y sincero aplauso que trascendió las legítimas diferencias políticas para reconocer la relevancia de una palabra pronunciada al servicio de todos".

Igualmente, Argüello matiza el papel de la Iglesia y defiende que su intención es, "más bien, ofrecer la aportación de una sabiduría humana y espiritual acumulada durante siglos al servicio de la dignidad de toda persona, de la convivencia social y de la búsqueda del bien común".

EL DIÁLOGO, "EXIGENCIA PERMANENTE"

Para el presidente de la CEE, esta presencia eclesial en la esfera pública se canaliza especialmente a través del "ejercicio de la caridad social o política", y cobra una especial relevancia en el escenario social actual. Argüello advierte de que, en unos tiempos "marcados con frecuencia por la polarización, la desconfianza y la fragmentación" , el diálogo con las instituciones se convierte en una "exigencia permanente de toda sociedad verdaderamente democrática" y no en una "estrategia coyuntural".

En esta misma línea, recuerda que la Iglesia cuenta con una "vocación permanente de encuentro" desde sus orígenes , periodo en el que "aprendió desde el principio a dialogar con el mundo que la rodeaba, anunciando el Evangelio sin renunciar a escuchar las preguntas de cada época". Por ello, sitúa la reciente intervención del Pontífice en la sede de la soberanía popular como una "expresión elocuente de esta voluntad de diálogo respetuoso y constructivo".

De la misma manera, Argüello advierte en el epílogo de que "un futuro no se construye levantando muros, sino tendiendo puentes" y "promoviendo el bien común como horizonte compartido" frente a los intereses particulares.

Así, se refiere a la figura de Santo Tomás Moro como un "referente luminoso para quienes ejercen responsabilidades públicas" por su condición de "mártir de la conciencia" y "testigo de la verdad". También recupera una máxima de la tradición social de la Iglesia citada por el propio León XIV: "La política ha sido definida con razón como 'la forma más alta de la caridad'", al mismo tiempo que apunta que la acción política, cuando busca "sinceramente" el bien común, se convierte en una "auténtica expresión de amor social y de servicio a los demás".

"Que las palabras pronunciadas por León XIV en las Cortes Generales sigan inspirando caminos de entendimiento, de concordia y de esperanza para España y para Europa", concluye.