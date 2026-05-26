Argüello (CEE) ensalza la encíclica del Papa como "un ejercicio vigoroso" frente a "desafíos" de la revolución digital

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Mons Luis Argüello, interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa León XIV para su próximo viaje a España, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha reivindicado este martes la encíclica 'Magnifica Humanitas' del Papa León XIV como "un ejercicio vigoroso de doctrina social de la Iglesia" ante los "desafíos" planteados por la revolución digital, la inteligencia artificial y la robótica.

"No me cabe duda de que va a ser una encíquica que va a marcar un hito en la asentada de la doctrina social de la Iglesia. Es un ejercicio vigoroso de doctrina social de la Iglesia, es decir, de plantearse en cada momento de la historia qué significa ser católico", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la ceremonia inaugural de la 32 Asamblea General de Superiores Mayores de la Confer, que se ha celebrado este martes en el Hotel Elba, en Madrid, con el lema 'Todos, todos, todos'.

Argüello ha centrado su reflexión en el impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana y ha indicado que uno de los "desafíos" actuales consiste en "cómo cuidar a la persona en este tiempo de inteligencia artificial".

En este sentido, ha apelado directamente a las congregaciones religiosas con presencia en el ámbito educativo y social para impulsar una "alianza" capaz de formar personas con "conciencia ética" en medio de lo que ha llamado "cuarta revolución industrial".

"Las cosas se pueden conservar y pasar en herencia, pero el desafío de la conciencia ética no, no se hereda ni se guarda en un armario. Cada generación se ve desafiado por una respuesta ética ante los asuntos", ha recalcado.

AVISA DE QUE EL "EMPODERAMIENTO" LLEVA AL "CONFLICTO"

El presidente de la Conferencia Episcopal ha alertado además del riesgo de construir una sociedad basada únicamente en la autonomía individual o el "empoderamiento". "La autonomía lleva a la desvinculación y el empoderamiento al conflicto; eso es Babel", ha afirmado, retomando algunas de las ideas planteadas en la encíclica papal.

Frente a ello, ha defendido una concepción de la conciencia abierta "a la belleza esplendorosa de la verdad y resplandeciente del bien".

Más allá de la inteligencia artificial, Argüello ha desarrollado una reflexión sobre el lema de la Asamblea de la Confer, "Todos, todos, todos", que ha reinterpretado como "todos vocación, todos comunión y todos misión". A su juicio, la vida religiosa necesita "exploradores que vayan delante, haciendo ensayos, buscando nuevas formas y conociendo nuevos rostros".

De la misma manera, ha animado a religiosos a permanecer cerca de quienes viven situaciones de fragilidad o exclusión, "los que quedan tirados en las cunetas o se despistan y se pierden".

Por último, ha animado a la vida religiosa a ser testigo, "personal y comunitariamente", de una "magnífica y frágil humanitas", expresión tomada de la nueva encíclica del Papa y con la que ha resumido la misión de la Iglesia ante los desafíos del presente.

Por su parte, el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, ha insistido en que el lema de la Asamblea está inspirado en el mensaje sinodal del Papa Francisco y que este no debe quedarse en una formulación simbólica, sino traducirse en una práctica concreta.

"Porque decir 'todos' no es solo una afirmación bonita, es una llamada que nos compromete", ha señalado, al tiempo que ha invitado a las congregaciones religiosas a preguntarse a quién han ido "dejando fuera" sin darse cuenta y qué voces continúan sin encontrar espacio.

Asimismo, ha citado la encíclica de Léon XIV, en la que, según ha recordado, el Papa pide a toda la Iglesia, y a la Vida Religiosa como parte de ella, que detenga "la construcción de la enésima Babel" y que una fuerzas "para edificar en el bien, para que la humanidad nunca pierda su propia belleza y el mundo pueda reconocer una vez más, en el corazón del ser humano, el lugar donde Dios deba habitar".