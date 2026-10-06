Argüello y Cobo (CEE) participarán desde mañana en la cumbre sobre la familia convocada por el Papa León XIV en Roma

Archivo - El Papa León XIV con el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello y José Cobo, respectivamente, durante su visita a España. - J.J. Guillén / EFE / Pool - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el vicepresidente de la CEE y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, participarán desde este miércoles hasta el próximo 14 de octubre en un encuentro sobre la familia y sus actuales retos convocado por el Papa León XIV en Roma, en el que abordarán el apoyo a los divorciados y el acompañamiento a las parejas jóvenes en su crecimiento emocional, relacional y sexual, entre otros temas.

El encuentro, en el que participan los Jefes de las Iglesias Orientales Católicas y los presidentes de las Conferencias Episcopales, se celebra con motivo del décimo aniversario de la Exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia 'Amoris laetitia'.

El sábado 10 de octubre, el cardenal Cobo intervendrá en la sesión plenaria sobre la vida matrimonial y los primeros años de matrimonio, según ha informado la CEE en un comunicado.

Precisamente, este será uno de los temas que se abordarán en el encuentro. Según se desprende del documento preparatorio publicado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Secretaría General del Sínodo, se propone a los participantes cinco áreas temáticas para la reflexión: 'Las familias hoy: realidad, belleza y desafíos'; 'Los jóvenes y el descubrimiento de la vocación al matrimonio'; 'La vida matrimonial. Los primeros años de matrimonio: un momento decisivo'; 'En las dificultades de la vida: acompañamiento y apoyo' y 'Las familias cristianas como sujetos de la misión de la Iglesia'.

El documento, consultado por Europa Press, propone una reflexión sobre la manera en que "las transformaciones" de este tiempo "afectan a la experiencia del amor entre hombre y mujer, e invita a preguntarse sobre las formas de acompañamiento a las parejas jóvenes "en su crecimiento emocional, relacional y sexual".

A su vez, en el ámbito de las dificultades en el matrimonio, insta a plantearse "qué pasos se han dado para apoyar a quienes viven en situaciones de fragilidad o dificultad" y "cómo construir comunidades cristianas en las que quienes han vivido la experiencia del sufrimiento, abandono, separación y divorcio puedan sentirse realmente escuchados, partícipes y corresponsables".

El Papa León XIV anunció por primera vez el encuentro el pasado 19 de marzo de 2026, con motivo del décimo aniversario de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris laetitia. "Reconociendo los profundos cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin proceder, en escucha mutua, a un discernimiento sinodal sobre los pasos a seguir para proclamar el Evangelio a las familias de hoy, a la luz de Amoris laetitia y teniendo en cuenta lo que se está haciendo actualmente en las Iglesias locales", expresó.

Posteriormente, avanzó que en la cumbre también participarán varias familias para compartir sus experiencias. "Su presencia es esencial. Al mismo tiempo, espero que todos los que vengan se preparen escuchando atentamente y trayendo consigo la experiencia de las familias en sus propias Iglesias", añadió.