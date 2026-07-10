Argüello responde a Bolaños que no se refería al Gobierno al hablar de "banda de ladrones" sino al Estado y ciudadanos

1103163.1.260.149.20260710120154 El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, durante una rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa se ha hecho una valoración del Viaje Apostólico del pap - Marta Fernández - Europa Press

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha negado haber acusado directamente al Gobierno de estar integrado por una "banda de ladrones" y ha precisado que cuando hizo estas manifestaciones hablaba del Estado en general, incluidos sus ciudadanos.

"No me refería al Gobierno, me refería al Estado, incluyendo a los ciudadanos. Yo incluí en la cita de San Agustín y Benedicto XVI a los ciudadanos que no pagan impuestos, a quienes hacen facturas en negro, a quienes en diversas otras relaciones de la vida económica o social defraudan. O sea que, escuchemos, yo me remito a mi intervención completa", ha indicado Argüello, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación desde Valladolid.

Preguntado por si se retracta de sus afirmaciones, Argüello ha insistido en que no se refería al Ejecutivo y que lo que hizo fue una apelación a una "regeneración democrática" aludiendo a "la responsabilidad de todos los ciudadanos en todos los ámbitos".

Además, ha precisado que se trataba de "una intervención dentro de un curso, una intervención académica" aunque ha reconocido que "a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio" se puede ser "más afortunado o menos en las expresiones". "Pero en la cuestión de fondo, es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos", ha remarcado.

"Yo dije que no teníamos derecho los ciudadanos a criticar a nuestros responsables políticos si nosotros no teníamos el mismo código moral con el que criticamos", ha añadido.

El prelado, quien esta mañana ha firmado con la Diputación de Valladolid un convenio para la rehabilitación de templos en la provincia, ha rechazado valorar el contenido de la carta remitida por el ministro Félix Bolaños, en la que le pide explicaciones por sus polémicas declaraciones, tras alegar que no entra en "correspondencias que, en principio, deberían ser privadas".

A pesar de ello, ha manifestado que le parece mal que Bolaños compare la situación sugiriendo que la Iglesia es una "banda de agresores sexuales", al tiempo que ha recordado que "la Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad" por los abusos sexuales.

En este sentido, ha recordado que la institución ha firmado un acuerdo con el Estado en el que reconoce una obligación moral "sin tener una obligación jurídica ante personas que han fallecido o cuyos hechos ya han prescrito", por lo que ha insistido en que se ha reconocido una obligación compartida desde la responsabilidad de algunos.

LA LEY DE LOS MEDIOS Y LOS TITULARES

Además, el arzobispo ha rechazado que se deduzca de sus palabras que el Gobierno deba asumir responsabilidades por casos de corrupción, tras asegurar que él solo ha ofrecido unos criterios de discernimiento ético para que cada cual los aplique como crea correspondiente. "Es la ley de los medios, ustedes tienen que hacer titulares, y yo lo entiendo, pero al poner el foco en parte de las palabras se desenfoca el sentido del relato entero", ha criticado.

De igual modo, ha negado haber deslizado que las personas LGTBI estén en un pacto con Satanás, precisando que su intervención únicamente hizo referencia a que la palabra orgullo es una palabra reivindicada por Luzbel.

"Un pensamiento católico es un pensamiento integral, que va de un lado a otro, yo entiendo que es muy fácil quedarse con uno de los lados, pero yo he ofrecido una referencia entera. He dicho terapias de conversión no, pero terapias afirmativas tampoco, porque si no, el Estado se convierte en un Estado confesional de una determinada antropología, y yo defiendo un Estado aconfesional pero para todo", ha sentenciado.