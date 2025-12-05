Arranca el Puente de Diciembre con retenciones en carreteras de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia o Málaga

Archivo - Varios vehículos a su paso por la A-3, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,6 millones de desplazamientos durante el puente de la Constitución-Inmaculada, cuyo dispositivo especial de regula - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada ha arrancado este viernes a las 15.00 horas con retenciones en carreteras de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga y Tenerife.

Según han informado fuentes de la DGT a Europa Press, al inicio de la operación especial se registran problemas de circulación en todas las salidas de Madrid, así como en todas las salidas y entradas de Barcelona.

También hay retenciones en la entrada de Valencia por la V-31 en Silla y por la A-3 en Chirivella; en Murcia, de entrada por la A-7 en Alcantarilla y en Málaga, en la A-7, a la altura de Fuengirola. También ha dificultades en Tenerife, en la TF-1 en Costa Adeje en dirección Santa Cruz.

Tráfico tiene en marcha el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con 5,7 millones de desplazamientos previstos.