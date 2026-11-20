ARRECAL estudia recurrir ante el TS el decreto de identificación de mascotas por las obligaciones para perros de caza. - ARRECAL

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (ARRECAL) ha encargado un análisis jurídico del Real Decreto sobre identificación de animales de compañía, y estudia impugnarlo ante el Tribunal Supremo (TS) al considerar que introduce nuevas cargas para los propietarios de perros de caza y de rehala mediante la normativa de sanidad animal.

La entidad, que considera que esta decisión supone un nuevo ataque al sector cinegético, también pedirá al ministerio competente y a las comunidades autónomas garantías por escrito de que no se exigirán a estos animales obligaciones de la Ley de Bienestar Animal de las que están excluidos.

ARRECAL recuerda que las Cortes Generales excluyeron a los perros de caza y de rehala de la Ley de Bienestar Animal y denuncia que el real decreto se ampara en la Ley de Sanidad Animal para incluirlos en su ámbito de aplicación "por motivos de sanidad animal".

Según denuncia la asociación, la norma les aplica nuevas exigencias y un régimen sancionador con multas que, en el caso de las infracciones graves, pueden alcanzar los 60.000 euros. "Lo que no consiguió en las Cortes Generales pretende conseguirlo por la puerta de atrás. Es inaceptable y vamos a combatirlo", ha afirmado su presidente, Felipe Vegue, en referencia al Gobierno.

En este sentido, la entidad también cuestiona que se invoquen motivos de sanidad animal en una norma tramitada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 --el mismo departamento que impulsó la Ley de Bienestar Animal-- y no del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que, según señala, corresponde esta materia.

El departamento jurídico de ARRECAL sostiene que el problema no está en el microchip, con el que los rehaleros ya identifican a sus perros, sino en las "tres puertas peligrosas" que, a su juicio, abre el real decreto.

La primera es la aplicación a las rehalas de un régimen sancionador pensado para explotaciones ganaderas. La segunda es el riesgo de que un error en el registro haga que un perro de caza figure como mascota y se le exijan obligaciones de la Ley de Bienestar Animal pese a estar excluido de ella.

La tercera es la confusión sobre los requisitos aplicables a los rehaleros, ya que, según explica la asociación, los formularios solicitan datos sobre el curso de tenencia responsable o la revisión veterinaria anual. La entidad advierte de que esta incertidumbre afecta tanto a los propietarios como a los veterinarios encargados de la identificación.

Asimismo, ARRECAL reprocha al Gobierno que no haya evaluado las consecuencias de estas nuevas cargas burocráticas y económicas y advierte de que, si mantener perros de caza resulta cada vez más difícil, podría verse comprometido el control de especies sobreabundantes y, con ello, la prevención de daños agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios. "Después, los problemas los pagará todo el mundo", ha advertido Vegue.

Por último, la asociación ha pedido "tranquilidad y rigor" a cazadores y rehaleros. Según explica, el real decreto no entra en vigor hasta el 2 de enero de 2027 y los perros ya identificados conservan su microchip.

Asimismo, señala que las comunidades autónomas disponen de doce meses para adaptar sus registros, tras los cuales los titulares tendrán otros doce para actualizar los datos. "Mantendremos informados a nuestros socios sobre los pasos que deben seguir", ha concluido Vegue.