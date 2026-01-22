Arte y Color sin Barreras en en Museo en el Museo Tiflológico ONCE

El pintor con discapacidad visual XavierE frente a dos de sus obras expuestas en el Museo Tiflológico de la Once. - MUSEO TIFLOLÓGICO

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pintor con discapacidad visual XavierE expone en el Museo Tiflológico de la ONCE 'Una Variante Personal del Color, el Estilo y las Formas'. La exposición consta de 14 piezas de sus series Relieves; Cuerpos femeninos sfumato; las piezas paisajísticas de Bosques metálicos; el estudio dinámico de Movimiento; y el conjunto modular de seis piezas que forman Mosaico de jardín metálico.

XavierE, nombre artístico de Javier Emilio Rodríguez-Garrido nace en el año 1961 en Panamá, de padres gallegos, y vive en Vigo. Se aficionó al dibujo y a la pintura a muy temprana edad, convirtiéndose en un pintor autodidacta, creativo y observador, aficionado también a la cerámica y a la escultura.

"Exponer en el Museo Tiflológico es una oportunidad muy grande", ha indicado XavierE, antes de la inauguración de la muestra. "Es una exposición que tiene que ver con el reciclaje del material con el que trabajo, y con el que hago menciones a diversos artistas", ha argumetndo el artista.

Entre 1985 y 1990 XavierE estudió arte en la Escola de Artes e Oficios de la Universidad Popular de Vigo. En 1985 realizó cursos de cerámica y torno en barro con Miguel Vázquez, miembro de la Academia Internacional de Cerámica; y en 1997 cursó una formación en vidrieras emplomadas en Ourense. En la actualidad estudia el Grado en Bellas Artes en la Universidad de Vigo.

Ha pasado por varias etapas artísticas y ha cultivado la abstracción, el constructivismo geométrico, el surrealismo, el realismo y el expresionismo. Turner, Sorolla, Bacon, Goya, Velázquez, Saura, Lugrís, Pollock, Quesada y su tío, Venancio R. Barandela son sus fuentes pictóricas.