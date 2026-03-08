Asociación del Secretariado Profesional de Madrid renueva su directiva y destaca su "perfil estratégico" en las empresas

La Asociación del Secretariado Profesional de Madrid ha renovado su Junta Directiva. - ASOCIACIÓN DEL SECRETARIADO PROFESIONAL

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Secretariado Profesional de Madrid ha renovado su Junta Directiva en la 39ª Asamblea General Extraordinaria, así como la modificación de sus estatutos, adaptándolos a la nueva legislación.

La presidencia ha recaído en María Antonia Sánchez, mientras que Susana Rico asume la Secretaría y Tesorería, Matilde Díez la Vocalía de Eventos, Mari Luz Laso la de Formación, María Luisa Echevarría la de Relaciones Institucionales y Jefatura de Prensa, Carmen Moreno la de Comunicación y Redes Sociales y Loli Millán la de Coordinación.

La nueva presidenta, María Antonia Sánchez, ha explicado que la profesión no va a desaparecer sino que su transformación hará que la figura de la secretaria tenga más fuerza en las empresas.

"La evolución del rol de la secretaria ha pasado de un perfil más administrativo a uno mucho más estratégico, con mayor reconocimiento y con competencias que abarcan gestión, comunicación, tecnología y liderazgo. También hay que destacar que las profesionales del secretariado cuentan con una sólida formación y un alto nivel cultural", ha afirmado.

En su discurso, ha subrayado que la profesión va adquiriendo labores diferentes y de más responsabilidad, por lo que para las empresas "es un valor seguro".

Coincidiendo con el Día de la Mujer trabajadora, la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid manifiesta que las secretarias fueron de las primeras mujeres que accedieron al mundo laboral, en una época donde los directivos siempre eran hombres y también estaba muy mal visto que la mujer trabajara.

"Tiempos en que las féminas tenían como misión casarse para cuidar a su marido, a su casa y a sus hijos; en una sociedad donde ni siquiera se fomentaba la educación, ni se podía votar ni tener cuentas bancarias a su nombre", concluye la entidad.