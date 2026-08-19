Aumentan un 41% las incautaciones de éxtasis y un 29% las de hachís en España en 2025, pero caen un 38% las de cocaína

Archivo - Agentes de la Guardia Civil pesan drogas en el marco de la operación ‘Adriático’, en Ibiza, Baleares (España). - Guardia Civil - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las incautaciones de pastillas de éxtasis aumentaron un 40,78% en España durante 2025 y las de hachís un 29,14%, mientras que los decomisos de cocaína descendieron un 37,82% y los de marihuana un 16,16%, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

En conjunto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) aprehendieron cerca de 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína durante el pasado año.

En concreto, el hachís volvió a situarse como la principal droga intervenida en términos de peso, con 257.283 kilos, frente a los 199.221 kilos de 2024. Pese al incremento interanual, la cifra continúa por debajo de las 357.906 toneladas de 2023, las 318.961 de 2022 y las 672.678 registradas en 2021.

Interior señala que las mafias han alternado los tradicionales desembarcos de hachís a pie de playa con la utilización de camiones y otros vehículos ante los controles desplegados en el litoral. El departamento recuerda, entre las medidas adoptadas contra estos tráficos, la prohibición de las denominadas 'narcolanchas' en 2018 y la penalización del 'petaqueo', incorporada al Código Penal desde el pasado mes de abril.

PRESIÓN POLICIAL CONTRA LA COCAÍNA

En sentido contrario evolucionaron las incautaciones de cocaína, que pasaron de 123.842 kilos en 2024 a 77.010 kilos en 2025, lo que supone una caída del 37,82%. El Ministerio atribuye este descenso a la presión policial ejercida sobre las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas procedentes del Atlántico, y menciona las operaciones desarrolladas sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles.

También descendió la cantidad de marihuana intervenida, desde 42.294 kilos en 2024 hasta 35.458 kilos en 2025, un 16,16% menos, mientras que las aprehensiones de heroína permanecieron prácticamente estables, con 129,8 kilos, un incremento del 0,78% respecto al ejercicio anterior.

A las cantidades de estas cuatro drogas se suman las 875.061 plantas de cannabis incautadas durante 2025. Esta cifra supone un descenso del 17,72% respecto a las 1.063.553 intervenidas en 2024. Andalucía concentró 461.796 plantas, más de la mitad del total nacional, seguida de la Comunidad Valenciana, con 87.476, y Cataluña, con 82.442.

MÁS ÉXTASIS Y MDMA EN CRISTAL

El informe refleja, por contra, un incremento de las incautaciones de MDMA-éxtasis, que pasaron de 467.712 pastillas en 2024 a 658.443 en 2025, un 40,78% más. La Comunidad Valenciana acumuló 375.474 unidades, el 57,02% del total nacional, seguida de Murcia, con 129.180, y las Islas Baleares, con 79.113.

También crecieron los decomisos de MDMA en cristal, desde 473 kilos en 2024 hasta 678,5 en 2025, lo que representa un incremento del 43,54%. Cataluña concentró 592 kilogramos, el 87,28% de la cantidad intervenida en toda España.

En cambio, el sulfato de anfetamina descendió un 35,66%, al pasar de 1.001 kilos en 2024 a 644 kilos en 2025. Las anfetaminas contabilizadas en unidades también retrocedieron, desde 107.188 hasta 68.303, un 36,28% menos.

Las cantidades de metanfetamina en polvo o roca experimentaron asimismo una fuerte caída: de 1.864 kilos en 2024 a 574 kilos en 2025, un 69,23% menos. Sin embargo, las incautaciones de metanfetaminas contabilizadas en unidades aumentaron un 178,79%, desde 122.207 hasta 340.698 unidades.

NUEVAS SUSTANCIAS Y COMPUESTOS FÁRMACOS

El balance nacional del CITCO recoge asimismo incrementos en diversas sustancias presentes en el mercado clandestino. Las incautaciones de óxido nitroso aumentaron un 208,53% y alcanzaron los 440.957 centímetros cúbicos, mientras que las de ketamina en sólido cristalino o polvo crecieron un 70,89%, hasta los 187.044 gramos.

En el caso del denominado tusi --mezcla de ketamina y MDMA--, el informe contabiliza 153.366 gramos incautados, con un incremento del 2.781,29% respecto a 2024. También aumentaron las aprehensiones de otros cannábicos, un 925,73%, y las de otros estimulantes y psicotrópicos, un 151,20%.

El CITCO recoge igualmente 286.175 unidades de clonazepam, un fármaco benzodiacepínico utilizado como anticonvulsivante y ansiolítico, con un aumento del 152,63%; 59.294 unidades de anabolizantes y esteroides, un 1.356,26% más; y 25.107 unidades de pregabalina, empleada para tratar el dolor neuropático, la epilepsia y trastornos de ansiedad, que aumentaron un 206,32%. Las incautaciones de alprazolam, indicada para la ansiedad y los trastornos de pánico, alcanzaron las 26.798 unidades, un 39,23% más.

Interior apunta que las FCSE mantienen abiertas líneas de investigación ante la aparición de nuevas tendencias en el mercado clandestino y siguen la evolución de sustancias como el óxido nitroso, el tusi, la ketamina o determinados opioides. Según explica, el volumen global de estos decomisos continúa siendo reducido, aunque las autoridades vigilan especialmente su penetración entre la población más joven.

BAJAN LAS DETENCIONES Y SUBEN LIGERAMENTE LAS DENUNCIAS

En cuanto a la actividad policial, durante 2025 se produjeron 21.918 detenciones por delitos contra la salud pública, frente a las 24.012 del año anterior, lo que supone una disminución del 8,72%. Andalucía encabezó el número de detenidos, con 5.267, seguida de la Comunidad de Madrid, con 5.238, y la Comunidad Valenciana, con 3.968.

No obstante, las denuncias relacionadas con drogas aumentaron ligeramente, un 0,42%, desde las 373.567 de 2024 hasta las 375.124 en 2025. Andalucía contabilizó 86.926 denuncias, la Comunidad Valenciana 86.852 y Madrid 68.477.

El Ministerio del Interior destaca que las FCSE han reforzado la vigilancia para impedir la entrada y consolidación en el mercado de nuevas sustancias y sostiene que el trabajo de inteligencia, cooperación policial y prevención ha permitido desarrollar operaciones contra las principales rutas de entrada de estupefacientes en España.