Aumentan los 'Ni-nis' y bajan los 'Si-sis', mientras la tasa de paro juvenil baja al 23% en 2025

Itinere: 'Tu camino hacia el Empleo' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al finalizar 2025, había 901.400 jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan ('Ni-nis'), 12.100 más de los que había a cierre de 2024, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes.

Por su parte, el número de jóvenes de 16 a 29 años que sí estudian y trabajan, conocidos como 'Si-sis', se situó al acabar el año pasado en 1.118.900, lo que supone 172.400 menos que un año antes.

Mientras, el número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 26.500 personas en 2025, lo que supone un 6,1% menos que en 2024, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 407.900 al finalizar el año pasado.

La tasa de paro juvenil se situó en el 23% a cierre de 2025, tasa casi dos puntos inferior a la del ejercicio anterior (24,9%) y 2,4 puntos por debajo de la del tercer trimestre de 2025, cuando el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se situó en el 25,4%.

De este modo, la tasa de paro de los menores de 25 años terminó el año en su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, cuando se situó cerca del 21%.

En el último trimestre de 2025, el número de jóvenes en paro descendió en 96.200 desempleados, lo que supone un 19,1% menos que en el trimestre anterior, con descensos de 62.600 personas entre los jóvenes de 16 a 19 años (-45%) y de 33.700 entre los de 20 a 24 años (-9,2%).

En el conjunto de 2025, el paro de los jóvenes de 16 a 19 años disminuyó en 39.700 desempleados (-34,1%), pero subió entre los de 20 a 24 años en 13.100 personas (+4,1%). En el grupo de 25 a 54 años el paro se redujo el año pasado en 87.700 personas (-5,3%), mientras que entre los de 55 años y más descendió en 4.100 desempleados (-0,8%).

Por su parte, el número de activos menores de 25 años aumentó en 28.100 personas en 2025 (+1,6%),

De los 2,47 millones de parados contabilizados en España al finalizar el año pasado, el 16,4% son jóvenes menores de 25 años y el 36,9% son parados de larga duración (más de un año en el desempleo).

Respecto al año pasado y sobre el total de desempleados, se ha reducido el peso tanto de los parados de larga duración como el de los jóvenes.

El número de parados de larga duración bajó en 63.200 personas en 2025, un 6,5% menos respecto a 2024, hasta situarse en 914.000 personas. No obstante, en el último trimestre de 2025, los parados de larga duración aumentaron en 9.500 personas (+1%).

MÁS DE 54.000 EMPLEOS PARA JÓVENES EN 2025 Y RÉCORD EN VETERANOS

Analizando el repunte del empleo de 2025 por franjas de edad, el mayor incremento en términos absolutos fue para el grupo de 55 y más años, con 280.500 nuevos empleos (+6%), lo que llevó a este colectivo a marcar un nuevo máximo de ocupación, con 4.926.300 trabajadores. Le siguió el grupo de 25 a 29 años, con 133.400 puestos de trabajo (+7%), y el de 50 a 54 años, con 102.800 nuevos empleos (+3,3%).

Entre los jóvenes de 16 a 19 años se perdieron 8.300 puestos de trabajo, registrando este grupo el mayor descenso anual en porcentaje de todas las franjas de edad (-4,5%). Los de 20 a 24 años ganaron 62.900 nuevos empleos en 2025, lo que supone un 5,6% más que en 2024.

Así, en total, los jóvenes menores de 25 años incrementaron su número de ocupados en 54.600 personas en 2025, todos ellos concentrados en la franja de 20 a 24 años.

No obstante, en el último trimestre de 2025 se destruyó empleo entre los jóvenes en relación al trimestre anterior, con 56.700 empleos menos en el grupo de 20 a 24 años (-4,5%) y 58.100 empleos menos para los de 16 a 19 años (-24,9%), siendo éstos los mayores retrocesos por grupos de edad en términos intertrimestrales.

En 2025 sólo tres franjas de edad perdieron ocupados: la de 45 a 49 años, donde se destruyeron 32.700 puestos de trabajo respecto al año anterior (-1%); la de 40 a 44 años, con 12.400 empleos menos (-0,4%), y la de 16 a 19 años (-8.300 ocupados, -4,5%).