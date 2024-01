Autoescuelas aconsejan conducir solo si es necesario en caso de riesgo por hielo o nieve, con precaución y herramientas

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (FCNAE) ha aconsejado conducir solo en casos "imperiosamente necesarios" cuando hay condiciones adversas por hielo o nieve y en caso de hacerlo primar la precaución y portar herramientas como las cadenas.

En concreto, el director de Formación de FCNAE, Roberto Ramos, ha llamado a preguntarse "si es imperiosamente necesario conducir o podemos evitarlo en determinados escenarios", como los de hielo o nieve en la calzada.

En este sentido, la FCNAE ha defendido que la "mejor opción" es evitar conducir en estos casos ya que "el pavimento estará deslizante, la visibilidad será reducida y las carreteras pueden estar cortadas".

No obstante, ha ofrecido otros consejos como tener siempre en el vehículo rascador para limpiar el parabrisas completo. "No sólo la parte del conductor, también ventanillas y luna trasera, para garantizar la mejor visibilidad posible", ha puntualizado. Al respecto, ha recordado que no hay que intentar descongelar el parabrisas rociando agua caliente sobre el mismo porque se consigue el efecto contrario.

Igualmente, ha incidido en que tampoco se debe salir a la carretera sin las cadenas en el vehículo, en el que se debe viajar con un cargador para el dispositivo móvil, agua, comida, ropa de abrigo y una manta, todo ello "ante la posibilidad de verse temporalmente inmovilizados".

La FCNAE también ha instado a montar neumáticos de invierno para proporcionar mayor agarre con temperaturas inferiores a 7ºC y reducir la velocidad considerablemente, ya que la falta de adherencia del neumático al firme puede hacer que, a tan solo 20 km/h, se salga de la vía en una curva con hielo, ha advertido.

Asimismo, ha señalado que cuando se conduce sobre nieve o hielo es "muy difícil" mantener la trayectoria del vehículo, incluso a bajas velocidades, por lo que el conductor debe ejecutar las maniobras de manera "progresiva y sin brusquedades".

LUCES

Aumentar la distancia de seguridad también es necesario en estas condiciones, ha añadido la Fundación, que ha recordado también que en caso de nevada es obligatorio encender, al menos, la luz de posición y cruce.

Además, ha señalado que si el vehículo dispone de luz antiniebla delantera es aconsejable encenderla también. En esta situación está prohibido usar la luz antiniebla trasera, ya que sólo en el caso de fuertes nevadas es obligatorio encenderla. Se desconectará cuando exista riesgo de deslumbramiento, por ejemplo, en vías urbanas con retenciones, ha precisado.

En el caso de conducir sobre nieve, ha aconsejado, además, circular por las roderas que haya dejado otro vehículo, cuando haya suficiente nieve en la calzada, si bien en caso de poca nieve, es mejor circular por fuera de las roderas pero paralelamente a su trazado.

Además, la FCNAE ha recomendado circular a poca velocidad y mantenerla. Igualmente, ha indicado que si fuera necesario frenar, siempre es mejor realizar deceleraciones suaves. En el caso de que la frenada sea más fuerte, ha aseverado que es mejor utilizar el freno con suavidad que una retención brusca del motor.

En el caso de conducir sobre hielo, ha avisado de que el conductor tiene que saber que es "prácticamente imposible conseguir manejar el vehículo con seguridad". En concreto, ha alertado de que si el hielo aparece poco a poco sobre el pavimento, la dirección del vehículo estará excesivamente blanda y ha explicado que al iniciar la marcha sobre una placa de hielo se debe intentar arrancar con una conducción suave.