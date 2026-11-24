Archivo - Una persona tira la basura, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gestión de residuos municipales en España opera en situación de "incumplimiento estructural" tras el vencimiento, el 10 de abril de 2025, del plazo fijado por la Ley para implantar tasas específicas y no deficitarias, según un análisis comparado sobre diez economías de la Unión Europea (UE) elaborado por José Luis de la Cruz para la Fundación Alternativas y presentado este martes.

El estudio revela que la cobertura del servicio proyectada para 2025 alcanza el 65,5% y que la cuota media anual de 116,32 euros por hogar esconde "grandes brechas" territoriales --desde los 249,38 euros de Valencia hasta los 56,87 euros de Toledo--. Con base en esto, urge a abandonar las tarifas planas en favor de una tasa binómica digitalizada que vincule el pago al reciclaje real.

De acuerdo con la investigación, el cálculo de la nueva tasa municipal de basuras se rige por tres flujos económicos: por un lado, el gasto que asume el ciudadano por llevar la 'bolsa resto' al vertedero o incineradora --gravado con impuestos ambientales que en España alcanzan los 40 euros por tonelada--; por otro, los ingresos que los ayuntamientos reciben de los sistemas colectivos de productores (SCRAP) en función de la cantidad y calidad de envases, papel y vidrio reciclados.

A su vez, también tiene en cuenta el principio de 'coste neto', que obliga a descontar dichos beneficios del coste total del servicio para que una mayor y mejor separación selectiva se traduzca en una rebaja automática del recibo vecinal. Si bien la cobertura de costes proyectada para 2025 ha subido 12,3 puntos con respecto a 2024 (cuando se situó en el 53,2%), el texto avisa de que esto constituye "en gran medida, un ejercicio sobre el papel de los presupuestos iniciales y no una realidad liquidada".

"El dato crudo es alarmante: el 34,5% del coste del servicio sigue siendo externalizado o subsidiado, lo que constituye una violación directa del marco legal post-abril 2025. La sostenibilidad financiera no puede ser una aspiración a largo plazo, sino un requisito legal inmediato", ha denunciado.

Además, la investigación resalta las "brechas geográficas profundas y errores metodológicos" que revelan las distintas cuotas. Frente a la media ponderada nacional de 116,32 euros anuales, Girona es uno de los líderes de la tabla con 238 euros por año. Capitales como Toledo (con 56,87 euros) y Palencia (con 57,41 euros) se sitúan en el polo opuesto, con cifras que, en palabras del autor, "apenas alcanzan a cubrir los costes operativos básicos" de la gestión de residuos del municipio.

El texto incide en que la heterogeneidad de las tasas responde a una mezcla de "falta de voluntad política, tipologías urbanísticas complejas y carencia de recursos administrativos". Asimismo, lamenta que la tasa se perciba "como un gasto inevitable y no como un incentivo para la reducción", algo que achaca a que, mientras que el 61,1% de los municipios ofrece beneficios sociales, "solo el 19,1% aplica incentivos ambientales domésticos y un ínfimo 7,6% en el comercial".

"Los beneficios fiscales deben evolucionar a convertirse en potentes instrumentos de política ambiental. Actualmente, la fiscalidad de residuos en España es miope: protege la vulnerabilidad social pero fracasa estrepitosamente en el fomento de la sostenibilidad", ha señalado.

ALEMANIA, LÍDER DE RECICLAJE EN LA UE

La Directiva europea de Vertederos impone un límite máximo del 10% de residuos municipales enviados a vertedero para 2035, según recuerda la investigación. Sin embargo, el informe de la Corte de Auditores Europea de 2025 advierte que el progreso es "demasiado lento" y que muchos países siguen dependiendo "excesivamente" del vertido debido a "debilidades" en sus planes de gestión y a la falta de incentivos fiscales adecuados.

La investigación resalta, entre otros, el caso de Alemania, país que lidera el reciclaje en Europa con un 69,2% gracias a su ley de tasas municipales. Esta norma aplica un modelo de vaciado bajo demanda en el que el ciudadano paga únicamente cada vez que el camión recoge su contenedor de 'fracción resto' (bolsa negra).

A juicio del autor, este sistema fomenta la justicia fiscal, ya que una correcta separación de la materia orgánica y los envases permite sacar dicho contenedor una vez al mes en lugar de cuatro y reducir la factura a la cuarta parte, al tiempo que alivia el recibo vecinal al exigir a los productores una tasa adicional para financiar la limpieza de plásticos en las calles.

LA "VULNERABILIDAD JURÍDICA" DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES

En lo que respecta a España, el estudio apunta a que el hecho de que los municipios no cubran totalmente la gestión de residuos les sitúa en una posición de "vulnerabilidad jurídica" frente a los objetivos de circularidad de la UE.

Además, avisa de que la posible inclusión de la incineración de residuos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS) a partir de 2031 --una medida prevista en la revisión de la directiva comunitaria de 2023 sobre la que la Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa aún pendiente de aprobación-- supondría que los municipios tuvieran que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitida al tratar la fracción resto, lo que encarecería de forma significativa el servicio si no se reduce la cantidad de residuos enviados a estas plantas.

"La implementación de una tasa de residuos que incentive la reducción no es solo una obligación legal, sino una necesidad imperativa para evitar el colapso financiero de las haciendas locales ante el aumento de los cánones de tratamiento y las sanciones por incumplimiento de objetivos", ha incidido.

TASA BINÓMICA DIGITALIZADA

Con todo ello, el autor aboga por la transición hacia una tasa binómica digitalizada que vincule el pago al reciclaje real. Esta dividiría el coste en dos grandes bloques. Uno de ellos consistiría en una cuota fija de disponibilidad, equivalente al 40% del coste total del servicio y que funcionaría de forma análoga al término de potencia en el suministro eléctrico.

El otro bloque consistiría en una cuota variable por generación que representa el 60% restante del coste y que constituiría la parte que el ciudadano podría controlar de forma directa con sus hábitos diarios.

La investigación explica que esta propuesta optimiza la facturación mediante un sistema de identificación digital RFID que elimina el anonimato, envía extractos mensuales al móvil y permite devolver al ciudadano --en forma de descuentos directos en su recibo-- parte de los ingresos extra que el municipio obtiene de los sistemas de responsabilidad del productor cuando los camiones con sensores de inteligencia artificial o las inspecciones certifican una separación limpia y sin impropios.

Para hacer viable este modelo, apunta a que sería necesario modernizar la infraestructura urbana sustituyendo los contenedores tradicionales por islas ecológicas inteligentes con control de acceso, vincular las tarjetas RFID a un censo digital conectado con el padrón y el catastro, e instalar sensores de llenado que optimicen las rutas de recogida para ahorrar combustible, reducir emisiones y aliviar la carga fiscal del contribuyente.