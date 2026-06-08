Aznar se va del Congreso antes de que acabe el Papa por tener un vuelo comprometido

(I-D) Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, durante la visita del Papa León XIV al Congreso - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha abandonado este lunes el Congreso antes de que León XIV terminara su discurso en el hemiciclo, el primero de un Papa ante diputados y senadores, pues se ha tenido que ir porque tenía un vuelo programado.

De los cuatro expresidentes del Gobierno, los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya avisaron de que no iban a poder asistir al acto con el pontífice. En el caso de Zapatero, porque está centrado en preparar su declaración ante el juez que le imputa varios delitos en el 'caso Plus Ultra'.

Pero Aznar, al igual que Mariano Rajoy, sí que confirmó su asistencia, pero no le ha dado tiempo a escuchar el discurso completo del Papa ya que debía irse al aeropuerto. Según aseguran en su entorno, el presidente de la Fundación FAES ya sabía que iba a muy justo de tiempo pero, aún así, quería ir al Congreso aunque solo pudiera estar al principio del acto.