La baja comprensión lectora en España a los 15 años se traduce en abandono sin titulación, según Funcas

Archivo - Varios alumnos son nombrados para realizar el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia, a 3 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

España está entre los países donde las dificultades lectoras a los 15 años se traducen más directamente en abandono sin titulación, lo que sugiere que los mecanismos de retención y las vías alternativas (formación profesional, programas de segunda oportunidad) aún no funcionan con la eficacia necesaria.

Esta es una de las conclusiones reflajadas por el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, en su artículo 'Nivel educativo, habilidades y empleo: análisis del último informe de Indicadores Educativos de la OCDE y evidencia complementaria para España', publicado este jueves.

El trabajo sintetiza y organiza los principales resultados del informe número 90 de la serie 'Education Indicators in Focus', publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre y titulado '¿Cómo se traduce el nivel educativo en habilidades y empleos?'.

Además, cruza los resultados de TIMSS 2015 y PIRLS 2016 (evaluaciones de 4º de Primaria) con PISA 2022 (15 años) para 33 países para identificar implicaciones relevantes para España.

Según señala, el informe de la OCDE muestra que si bien el nivel educativo ha aumentado en los países desarrollados las habilidades reales no han mejorado al mismo ritmo. En concreto, refleja que casi la mitad (el 48%) de los jóvenes de 25-34 años tiene educación terciaria, frente al 41% en 2015.

Frente a esto, el 23% de los jóvenes con secundaria superior carece de competencias básicas en lectura según PIAAC 2023. "La correlación entre bajo rendimiento lector a los 15 años (PISA 2009) y abandono sin titulación 15 años después (2024) es elevada", indican desde Funcas.

Por esta parte, muestra que existe una correlación positiva en matemáticas y ciencia entre ambas evaluaciones de acuerdo con el cruce de datos de TIMSS/PIRLS (4º de Primaria) con PISA (15 años), es decir, que los países con más alumnado con dificultades en 4º de Primaria tienden a ser los mismos que presentan más dificultades a los 15 años en PISA.

En este marco, España se sitúa en esa pauta, si bien consigue reducir el porcentaje de alumnado con dificultases: un 33% no alcanzaba el nivel Intermedio en TIMSS matemáticas y un 27% queda por debajo del Nivel 2 en PISA; en ciencias, un 26% y un 21%, respectivamente.

Asimismo, explica que las competencias lectoras se deterioran ligeramente durante la Secundaria, etapa en la que el porcentaje de alumnado con dificultades en este aspecto en España pasa del 20 al 24%. Según Ismael Sanz, los resultados en matemáticas y ciencia subrayan la necesidad de intervenir desde primaria ya que "las dificultades que se detectan en esa etapa tienden a persistir".

Por otro lado, los de lectura, combinados con la evidencia de que España es uno de los países donde el bajo rendimiento a los 15 años se traduce más en abandono sin titulación, sugieren que la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) "es la etapa donde deben concentrarse los esfuerzos de mejora, especialmente en comprensión lectora".

Funcas indica que el trabajo de Sanz refleja que "la paradoja habilidades-logro educativo tiene especial relevancia en un país donde la expansión universitaria ha sido rápida". "El reto no es solo graduar más personas, sino asegurar que esas titulaciones reflejen competencias reales y útiles en el mercado laboral", apunta.

Además, la evidencia sobre calidad docente (relaciones positivas en el aula, continuidad del profesorado) evidencia que mejorar la enseñanza es una vía directa para abordar el déficit de habilidades, especialmente entre el alumnado de entornos desfavorecidos.

"La diferenciación institucional universitaria sugiere que no todas las titulaciones terciarias producen los mismos retornos laborales, lo que refuerza la necesidad de informar mejor a los estudiantes sobre sus opciones y de evaluar la calidad de las instituciones no solo por sus procesos sino por sus resultados", recalca Sanz.

A juicio de Funcas, el análisis conecta estos hallazgos con tres investigaciones que demuestran que la paradoja no es inevitable. "La evidencia experimental internacional (89 ensayos aleatorizados) muestra que la tutoría individualizada puede producir el equivalente a siete meses de aprendizaje adicional y que la educación compensatoria en Secundaria genera retornos a largo plazo: +13,7% de matriculación en educación postsecundaria", subraya.