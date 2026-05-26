Belarra y Montero "exigen" al Papa que obligue a religiosos vinculados a robo de bebés que aporten toda la documentación

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las dirigentes de Unidas Podemos Ione Belarra e Irene Montero han enviado una carta al Papa León XIV para "exigirle", con motivo de su visita a España, que obligue a las congregaciones religiosas vinculadas con el robo de bebés que pongan toda su documentación a disposición de las víctimas "para que se pueda conocer la verdad".

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado que la visita del Papa a España les merece "consideraciones".

Con motivo de esta visita, Belarra y Montero quieren que el Papa obligue a las congregaciones religiosas que estaban vinculadas con el Patronato de Protección a la Mujer y a las congresgaciones religiosas, maternidades y centros relacionados con el robo de bebés, a que pongan toda su documentación a disposición de las víctimas, de las asociaciones, "para que se pueda conocer la verdad".

"En este preciso momento hay miles de personas que han crecido en este país toda su vida sin conocer su verdadera identidad. Eso en Argentina mereció política de Estado, mereció política de memoria, mereció que las instituciones públicas se pusieran al servicio para conocer la verdadera identidad de esos niños y esas niñas", ha recordado Belarra.

No obstante, la líder de la formación morada ha advertido de que este Gobierno "no ha movido un solo dedo para sacar adelante la ley de bebés robados".

"Por tanto, espero que al menos la visita del Papa XIV sirva para avanzar en esta garantía de derechos humanos y en esta mínima, minimísima reparación, que le pedimos para las víctimas", ha sentenciado Belarra.