Bolaños defiende a Broncano por ser "un profesional muy brillante" y dice que Abascal se ha retratado como "franquista"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid al 29N, en el Centro Cultural Conde Duque, a 8 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido al presentador y humorista, David Broncano y ha sostenido que "es un profesional muy brillante" y "con una trayectoria que cuenta con el respaldo y con el apoyo de una amplísima capa de la sociedad".

En una intervención en 'La noche en 24h', recogida por Europa Press, ha rechazado evaluar la entrevista que realizó Broncano este lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el programa 'La Revuelta' de 'TVE', porque, a su juicio, "no" es "quién" para valorar las decisiones del programa, que --de manera excepcional-- no tuvo el público habitual y fue Vox quien se encargó de organizar la asistencia.

Por otro lado, ha centrado el foco en las respuestas de Abascal, y ha asegurado estar preocupado porque "un líder ultraderechista" --en referencia al líder de Vox-- "que llamaba a dictador a Pedro Sánchez" no tuvo "opinión" sobre la dictadura de franco. "Es decir, que claramente es franquista este señor", ha apuntado.

También ha lamentado que Abascal negara "la violencia de género", y el "cambio climático", y ha afirmado que "acabó amenazando al propio entrevistador diciéndole que necesita suerte" porque, a su entender, "se sobreentendía que si él tiene alguna capacidad de gobierno y decisión, pues que ya veríamos". "Y esto es lo que me preocupa", ha apuntado.