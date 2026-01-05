La borrasca 'Francis' deja 470 familias desalojadas en Andalucía, complicaciones en carreteras y cambios en cabalgatas

Archivo - Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Francis', que está dejando lluvia, frío y nieve en toda España, ha provocado el desalojo de 470 familias en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, cuyo regreso se ha autorizado a primeras horas de este lunes tras mejorar la situación hidrológica sufrida este domingo por la crecida del río.

Además, la borrasca está provocando cortes y complicaciones en al menos 17 carreteras secundarias de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 14:00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las cabalgatas se desarrollen esta tarde con temperaturas bajo cero, sobre todo en norte y centro del país, con la cota de nieve bajando a los 300 metros. Debido a ello, muchos municipios han optado por modificar su horario.

Por zonas, Andalucía ha sido la comunidad autónoma más afectada por 'Francis', que en los últimos días ha generado 441 incidencias en el territorio, según ha informado el 112 en un comunicado durante la mañana de este lunes. La inmensa mayoría se han localizado en las provincias de Cádiz, donde se han contabilizado 220, y Málaga, con 216.

Entre los sucesos más relevantes destacan la inundación del colegio 'Santo Tomás de Aquino', ubicado en la calle del mismo nombre del municipio malagueño de Estepona; el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento, en Coín (Málaga), y la caída de un muro de contención en Monda (Málaga). En este último caso, fue necesario desalojar un edificio con doce familias que fueron realojadas en el castillo de la población.

En Málaga se ha producido el desbordamiento de Río Manilva en la población del mismo nombre por lo que quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares y la Policía Local cortó los accesos a la zona. De forma paralela, tuvo lugar en Ojén un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

Mientras tanto, en Cádiz, cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo por el desbordamiento del río en la CA-3113, a su paso por Puerto Real, por lo que se ha cortado la carretera del kilómetro cero al 12. Los bomberos realizaron el rescate sin que nadie haya resultado herido.

También ha sido cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras en Ronda (Málaga). El corte afectó a un tren que iba en dirección a Jimena de la Frontera y que tuvo que retroceder hasta Ronda.

Durante la noche también se han producido varios rescates en el municipio de Cártama por la crecida del río Fahala y un hombre que pernoctaba en un camión ha sido auxiliado por los Bomberos mientras que varios inquilinos de dos fincas de la población que sufrieron anegaciones tuvieron que ser rescatadas por los servicios operativos.

A su vez, en Alhaurín de la Torre (Málaga) también se ha producido el rescate de los ocupantes de un turismo que quedó atrapado en un camino por la crecida del arroyo Acebuchal, sin que nadie resultara herido. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, así como los equipos de conservación de la red provincial de carreteras, han realizado un total de 35 intervenciones desde que comenzaran este pasado domingo las fuertes lluvias por la borrasca.

Alrededor de las 09:30 horas, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado que la situación de "máximo riesgo" vivida durante la noche y la madrugada en Andalucía por los efectos de la borrasca 'Francis' "va aminorando". En cualquier caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido sobre las 10:30 horas tener "mucho cuidado con las escorrentías y el nivel de los cauces" en esta comunidad autonóma, aunque "poco a poco" se esté "recuperando la normalidad" en la región.

INCIDENCIAS EN 17 CARRETERAS

Sobre el estado de las carreteras, sobre las 14.00 horas, permanecen cortadas la DSA-191 a la altura de Candelario en Salamanca; en Barcelona la BV-2204 en Santa Margarida de Montbui y en Tarragona la C-241d Santa Coloma de Queralt. En Navarra, está interrumpido el tráfico en la NA-2011 en Pikatua y en la NA-2012 en Irati. Además, también permanece cortada por accidente la AP-2 en Zaragoza, a su paso por La Almolda y otro complica la circulación en la AP-7 en Benalmádena.

Es necesario el uso de cadenas en la SA-203 en Peña de Francia, en Salamanca, en la BV-4031 en Castellar de n'Hug en Barcelona, y en la AS-348 en Centenales (Asturias) y está prohibido el tráfico de camiones en la AV-941 en El Barco de Ávila y en Valencia están transitables pero con precaución la N-330 y N-420 en Ademuz y la CV-35 en Tuéjar.

En Cataluña, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha señalado en una entrevista en '3CatInfo' a las 13:30 que la nevada se desplaza hacia el noroeste de la comunidad autónoma y está teniendo especial incidencia en la C-37, C-16, C-17 y C-25.

En este sentido, ha apuntado que le preocupa la entrada de frío "virulento" y la creación de placas de hielo en las vías y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, el uso de cadenas y reducir la velocidad conduciendo. Así, ha remarcado que el uso de cadenas es obligatorio en la C-462 entre La Coma y Tuixent y en la C-563 en Gósol (Lleida) y en la BV-4031 entre Toses y Castellar de N'Hug (Barcelona).

En Cuenca, la nevada que cae desde primera hora en la ciudad está provocando incidencias de movilidad, con casi una decena de calles cortadas por seguridad debido a su inclinación o a su facilidad para acumular agua o hielo.

LOS REYES MAGOS TRAEN LA NIEVE A ESPAÑA

Precisamente, a causa de la nieve, se ha suspendido la llegada en tirolina de los Reyes Magos a Cuenca, prevista para este lunes por la mañana en la hoz del Huécar, pero por ahora sí se mantiene tanto la visita de sus majestades a las pedanías como la cabalgata que se celebrará por la tarde. También se han suspendido los tradicionales pasacalles en San Fernando (Cádiz) y Motril (Granada).

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Murcia ha decidido adelantar el inicio de la cabalgata a las 16:30 horas atendiendo a la previsión de AEMET, misma decisión que se ha tomado en Avilés, donde la Cabalgata se ha adelantado a las 17:30 horas de este lunes, una hora antes de lo previsto. Será a las 16:30 horas cuando los Reyes Magos de Oriente lleguen un año más por mar y desembarcarán en el puerto deportivo de la ría avilesina.

Por su parte, el Consistorio malagueño ha retrasado una hora el inicio de su evento, también por las previsiones meteorológicas y en Torrent (Valencia), finalmente se celebrará este martes a las 11:00 horas.

OTRAS INCIDENCIAS

Al margen de los cambios en las cabalgatas, el temporal también ha provocado el cierre este lunes del castillo de Xàtiva (Valencia) a causa de un desprendimiento producido en la carretera de acceso como consecuencia de las lluvias persistentes registradas durante los últimos días, según ha informado el consistorio en un comunicado a las 10:47.

Además, un tren Alvia que partió durante la mañana de este lunes de Madrid con destino Santander se ha quedado detenido temporalmente en el municipio vallisoletano de Valdestillas por acumulación de hielo en los rodales, según ha informado Adif a través de sus redes sociales a las 10:17. Poco después, a las 10:59, la compañía ha informado de que la incidencia había finalizado y de que el tren ha podido continuar su marcha.