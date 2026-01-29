La borrasca 'Kristin' dejó este miércoles récords de viento para enero, con 75 km/h en Ciudad Real y 105 km/h en Córdoba

Un árbol caído como consecuencia del viento derrumba un muro, a 28 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Kristin' dejó este miércoles dos récords de viento para el mes de enero, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su perfil en 'X'. En concreto, en Ciudad Real se alcanzaron los 75 kilómetros por hora (km/h) y en Córdoba los 105 km/h.

Al margen de eso, también ha informado de que en Cáceres hubo una racha de 108 km/h. En este caso no se batió un récord, pero sí que se igualó. La borrasca 'Kristin' ha dejado avisos en prácticamente todo el país ayer miércoles y hoy jueves, entre los que han destacado los de viento, sobre todo en las costas por el temporal marítimo que han llevado aparejado.