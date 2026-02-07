La borrasca Marta deja 168 carreteras cortadas este sábado y la DGT pide evitar los desplazamientos

La carretera A-309 inundada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que el temporal provocado por la borrasca Marta está causando el corte de hasta 168 carreteras en España por inundaciones y desprendimientos, 137 de ellas en Andalucía, con Cádiz como la provincia más afectada.

La DGT informa que siguen cortadas de la red principal en Cádiz, la A-48 en Bejer de la Frontera; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada, y la A-32 en Villacarrillo, en sentido Albacete, aunque estas carreteras cuentan con desvíos debidamente señalizados.

La Dirección General de Tráfico ha pedido especial precaución a los conductores que vayan a circular por Extremadura y Andalucía ante la llegada de más lluvias en estas regiones. Así, insisten en que se eviten desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables ni ríos cuando se circule.

En cuanto a la nieve, el temporal no está ofreciendo grandes complicaciones en las carreteras, aunque se están viendo afectadas 30 vías, siendo tan solo una de la red principal. En este caso, se encuentra transitable con precaución en Ourense, la A-52 a la altura de A Canda.

Asimismo, en varios puntos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid es imprescindible llevar cadenas y neumáticos de invierno.