La borrasca Marta pone en aviso mañana a casi toda España por lluvia, olas y nieve, con 5 CCAA en nivel naranja

Archivo - Una persona fotografía el mar, con olas de hasta 10 metros, a 20 de octubre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Marta pondrá en aviso mañana a casi toda España por lluvias, tormentas, viento, olas y nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de cinco comunidades autónomas (CCAA) tendrán avisos naranja viento, lluvia, nieve y, sobre todo, olas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un día más Andalucía será una de las CCAA más golpeadas por distintos fenómenos meteorológicos. En concreto, tiene avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva y Sevilla; avisos naranja por viento en Cádiz, Granada y Huelva; y avisos naranja por olas en Almería, Cádiz y Huelva.

Todas las provincias andaluzas registran avisos de nivel amarillo. Los de lluvia están en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; los de viento, en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla; los de olas en Granada y Málaga; y los de tormentas en Cádiz y Sevilla.

Galicia, otra de las CCAA más afectadas durante el tren de borrascas, tiene avisos de nivel naranja por oleaje en A Coruña, Lugo y Pontevedra. En Lugo y Ourense hay además avisos por nieve.

La nieve también marca los avisos en Castilla y León: AEMET ha activado avisos naranja por nevadas para mañana en Ávila, León y Zamora. Además, también hay avisos de nivel amarillo por nieve en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; y por lluvia en Ávila y Salamanca.

Por lo demás, el resto de avisos naranja se localizan en Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En la primera hay activo un aviso naranja por oleaje en Alicante, que se junta con los otros tres que hay por viento en las tres provincias valencianas (en este caso, de nivel amarillo).

En la segunda, la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón registra un aviso naranja por oleaje. Al margen de ello, la Región de Murcia también tiene un aviso amarillo por olas (en la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas) y tres por viento (en el noroeste de Murcia, el la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón).

El resto de avisos por olas se localizan en la costa de Melilla; la costa de Ceuta; todas las islas de Baleares; y las costas de los litorales occidental y oriental asturianos. Además, el resto de avisos por viento están en Ceuta; Cáceres y Badajoz; Barcelona y Tarragona; Albacete, Ciudad Real y Toledo; e Ibiza y Formentera.

Asimismo, hay avisos por nieve en Huesca; Cuenca y Guadalajara; Cáceres; Sierra de Madrid y Metropolitana y Henares; por lluvia en Ciudad Real y Toledo; en Badajoz y Cáceres; y en Ceuta; y por tormentas en Ceuta.

En líneas generales, AEMET prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura situada al sur de Irlanda y el acercamiento de la borrasca Marta al oeste peninsular. En este marco, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este del país. Por zonas, se espera que las lluvias sean fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, y no se descarta que también lo sean en Galicia.

De acuerdo con el organismo estatal, los mayores acumulados se darán en sierras de Andalucía y con es probable que caigan tormentas y granizo ocasional en el oeste de esta comunidad autónoma. Por el contrario, las precipitaciones serán menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular donde al principio se darán algunos claros.

El pronóstico recoge nevadas con acumulados significativos en las montañas del centro y mitad norte a una cota de 800/1100 metros (m). En este sentido, AEMET ha apuntado a que es probable que la nieve también afecte a zonas aledañas de ambas mesetas y no se descarta que a su vez se registre en interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste del país con una cota subiendo de 1100/1300 m. hasta llegar a estar por encima de 1600.

Se registrarán bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Por otro lado, el tiempo será estable en Canarias, con intervalos de nubes altas.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha explicado que estas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular y de forma ligera en el resto. La excepción estará en el norte de Canarias y Galicia, donde se prevén algunos aumentos para las máximas. En este marco, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y moderadas en Pirineos.

AEMET ha explicado que predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares rolando a este y norte en el cuadrante noroeste. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular y en Baleares, que también serán probables en zonas de Galicia y montañas del centro y norte. Asimismo, habrá viento flojo de norte y oeste en Canarias.