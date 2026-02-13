La borrasca 'Oriana' dejará viento de 100 km/h en el este peninsular y nieve desde 500 metros este fin de semana

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' provocará tiempo adverso el viernes y el sábado en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de viento de más de 100 kilómetros por hora (km/h) en el este peninsular, temporal marítimo, lluvias y nevadas en cotas bajas (700 metros en el norte este viernes y 500 m el sábado), de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Además, las temperaturas descenderán y se amanecerá con heladas el sábado y el domingo. Sin embargo, a partir del domingo subirán las temperaturas y se impondrá el anticiclón y al menos durante unos días las precipitaciones quedarán acotadas a zonas del norte peninsular.

La borrasca 'Oriana' dejará este viernes precipitaciones generalizadas en toda la Península salvo en el extremo sureste. A su vez, también lloverá en Baleares. De acuerdo con Del Campo, las precipitaciones más abundantes se registrarán en Galicia, Cantábrico y en zonas de montaña de la península, especialmente del centro y del sur. De hecho, en Grazalema se pueden volver a acumular más de 180 l/m2.

De forma paralela, las temperaturas bajarán, así como lo hará la cota de nieve hasta 700 m en el norte. Así, habrá nevadas copiosas en el entorno de la cordillera cantábrica. En este sentido, el portavoz de AEMET ha recomendado consultar el estado de las carreteras si se va a viajar por la zona. En el resto del país la cota estará en torno a 900 a 1.200 m.

Por lo demás, Del Campo ha recalcado que el viento soplará un día más con mucha fuerza en amplias zonas del territorio, especialmente en el este peninsular y en Baleares, donde las rachas podrán superar los 100 km/h, lo que podrá conllevar caídas de ramas y objetos situados en lugares elevados. Asimismo, habrá un mal estado de la mar, con olas de más de siete metros en el norte y de cuatro a cinco metros en el Mediterráneo.

NEVADAS EL SÁBADO EN MONTAÑA, MESETA Y ALTO EBRO DESDE 500 M

Los vientos muy fuertes continuarán el sábado, cuando incluso incrementarán su intensidad en zonas del este peninsular y de Baleares. Un día más las rachas superarán los 100 km/h y además seguirá el mal estado de la mar tanto en el norte como en el Mediterráneo, con olas superiores a siete metros en ambos casos.

Sin embargo, el portavoz del organismo estatal ha destacado que las precipitaciones irán claramente a menos. De esta manera, lloverá todavía a primeras horas en zonas de montaña del centro y del sur, con más persistencia en el tercio norte. Allí, asimismo, habrá una cota de nieve baja.

En concreto, se situará en torno a 500 m, por lo que el sábado podrá nevar no sólo en zonas de montaña, sino también de la meseta y en el alto Ebro. Las temperaturas serán bajas y el día será frío, con heladas en zonas del norte y del centro peninsular. Durante esta jornada, las máximas en el norte y centro no alcanzarán los 10ºC.

Ya el domingo predominará el tiempo anticiclónico. Según Del Campo, los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas, y esto se traducirá, como es normal en invierno, en una madrugada fría, con heladas en zonas del norte y del centro de la Península. Aún así, las máximas en estas zonas serán entre 6 y 8ºC más altas que el día anterior.

Además, superarán por la tarde los 10 a 12ºC en muchos puntos y los 20ºC a orillas del Mediterráneo. Este día, las lluvias quedarán acotadas a Galicia, Cantábrico y Pirineos con una cota de nieve que subirá hasta unos 1.600 o 1.800 m. Al margen de ello continuarán los vientos muy fuertes en el este penínsular y Baleares, aunque irán perdiendo algo de intensidad ya con respecto a días previos.

LA SUBIDA DE TEMPERATURAS SE EXTENDERÁ HASTA EL MIÉRCOLES

La tendencia al alza de las temperaturas seguirá el lunes, sobre todo de las mínimas. Del Campo ha avanzado que subirán notablemente y que desaparecerán las heladas. Ya por la tarde se podrán superar los 25ºC en puntos del sureste peninsular.

Se registrarán lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos y la cota de nieve estará en niveles muy altos. Por lo tanto, habrá deshielos debido a la nieve caída en días previos. Además, el pronóstico no descarta que en esta jornada también pueda llover en otras zonas de la mitad norte. En el resto del país, habrá cielos poco nubosos o despejados.

A partir del martes aumenta la incertidumbre, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Durante este día y el miércoles lo más probable es que las precipitaciones sigan acotadas a Galicia y al resto del extremo norte y que estas lluvias sean en líneas generales más débiles que en jornadas previas. Mientras tanto, los termómetros comenzarán a bajar el miércoles.

Durante la segunda mitad de la semana, lo más probable es que las precipitaciones sigan quedando acotadas al tercio norte de la Península. Aún así, Del Campo no descarta que el jueves y el viernes éstas puedan extenderse más a zonas del norte y del oeste peninsular.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que este fin de semana habrá cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas y más despejados en el sur. En este marco, soplará el viento con intensidad, con rachas muy fuertes en amplias zonas y mal estado de la mar. "Atención también porque puede haber rachas que superen los 70 u 80 km/h", ha avisado.

Las temperaturas serán más bajas durante el fin de semana, aunque volverán a subir a partir del lunes.