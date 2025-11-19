Brasil y Francia anuncian en COP30 una iniciativa para integrar medidas para el mar en los planes climáticos nacionales

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brasil y Francia han anunciado este martes desde la Cumbre del Clima (COP30) de Brasil una Fuerza de Tarea Oceánica que incorpora los océanos en un mecanismo global para acelerar la integración de soluciones marinas en los planes climáticos nacionales, según ha informado la organización brasileña del encuentro internacional.

Este plan da continuidad al trabajo del 'Desafío de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas Azules' que incentiva a los países a establecer metas de protección oceánica en la actualización de estos planes nacionales de reducción de emisiones (NDC por sus siglas en inglés). En total, 17 países ya se han comprometido a incorporar el océano en sus planes climáticos actualizados.

Además, al margen de Brasil y Francia, líderes de la iniciativa, también se han adherido a este movimiento Australia, Fiyi, Kenia, México, Palaos, República de Seychelles, Chile, Madagascar y Reino Unido. Al margen de ellos, Bélgica, Camboya, Canadá, Indonesia, Portugal y Singapur han pasado a integrar el Desafío, lo que amplía la coalición.