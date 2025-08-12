Las BRIF de MITECO apoyan en las labores de extinción de 14 incendios, ocho en Castilla y León

Un camión de bomberos se dirige a la zona afectada, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando a las comunidades autónomas en la extinción de 14 incendios, ocho de ellos sólo en distintos puntos de Castilla y León.

En concreto, Transición Ecológica ha mandado efectivos a Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil y Murias de Paredes, todas ellas localidades leonesas. Además, también ha desplazado efectivos a Molezuelas de la Carballeda y Gallegos del Río (Zamora), así como Cervera de Pisuerga (Palencia).

Al margen de ello, también ha enviado efectivos a Maceda, A Mezquita y Chandrexa de Queixa, todas ellas localidades ourensanas. Además, también ha desplazado efectivos a Navalmorejo (Toledo), Tarifa (Cádiz) y a Carcastillo (Navarra).

Así, ha enviado un helicóptero MIKE de La Almoraima, un anfibio FOCA de Torrejón y otro de de Málaga, una brigada helitransportada tipo 1 de Pinofranqueado y otra de Tabuyo del Monte, dos LIMA de Las Minas, un ALFA de Rosinos, un helicóptero MIKE de Plasencia del Monte y otro de Ibias y dos aviones ALFA de Requena, una una brigada helitransportada tipo 1 de Lubia, dos aviones ALFA de Requena, una una brigada helitransportada tipo 1 de Lubia.

Asimismo, también ha enviado un avión ALFA de Mirabel Aeródromo, dos FOCA de Matacán, una brigada helitransportada tipo 1 de La Iglesuela, una BRIF-B de Puerto el Pico, un anfibio FOCA de Zaragoza, una brigada helitransportada tipo 1 de Prado Esquiladores, un avión ACO de Muchamiel, un helicóptero MIKE de Plasencia de Cáceres, una una brigada helitransportada tipo 1 de Daroca, un avión ACO de León, una una brigada helitransportada tipo 1 de Tineo y otra de Laza, un anfibio FOCA de Talavera la Real, dos TANGO de Empuriabrava y otros dos de Agoncillo y dos LIMA de Noain.