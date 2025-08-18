Las BRIF de Transición Ecológica apoyan en la extinción de seis fuegos en León, Cáceres, Ourense y Asturias

Archivo - Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en Soto de Los infantes, concejo de Salas, Gijón, Asturias. - Damián Arienza - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyado en la extinción de seis incendios en León, Cáceres, Ourense y Asturias.

En concreto, se encuentran en los fuegos de Páramo de Sil, Almanza y Benuza (todas localidades leonesas); Jarilla (Cáceres); Carballeda de Avia (Ourense); y Somiedo (Asturias). Los efectivos desplazados desde las bases BRIF son una BRIF-A de Tineo, una BRIF-A de La Iglesuela, un ACO de Muchamiel, una BRIF-A de Lubia y una BRIF-A de Tabuyo del Monte.

Asimismo, también están participando en las labores de extinción dos LIMA de Noáin, un MIKE de Plasencia del Monte, dos LIMA de Las Minas, un MIKE de Caravaca, un MIKE de La Almoraima, un FOCA de Talavera La Real, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un FOCA de Pollensa, un ACO de Talavera, un FOCA de Labacolla, un FOCA de Málaga, un FOCA de Matacán y un ACO de Zaragoza.