Broncano pide disculpas por la entrevista a Abascal: "No estuve a la altura de la televisión pública"

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presentador de 'La Revuelta' de TVE, David Broncano, ha pedido "disculpas" por cambiar el formato y renunciar a su público habitual en el programa de este lunes con el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha asegurado que no estuvo "a la altura de la televisión pública".

"Quiero disculparme antes de nada con el público que no pudo venir al programa, que es nuestro público de verdad y que evidentemente cometimos un error", ha indicado Broncano, al comienzo del programa de este miércoles, tras las críticas recibidas por la entrevista a Abascal.

Broncano ha confesado que se siente "triste" y "muy decepcionado" consigo mismo, con las decisiones que tomó de cara a la entrevista y con la forma en la que la llevó a cabo.

"Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece además la televisión pública y lo siento de corazón, desde que salí del programa me sentí así y me disculpo honestamente delante de todo el mundo", ha subrayado.

Además, ha explicado que trató de hacer una entrevista "seria" con "tono periodístico" pero ha reconocido que hacerlo "sin lanzarle un dato para contrastarlo, es peligroso". Al mismo tiempo, ha lamentado que Abascal "aprovechó muy bien" la situación diciendo "las cosas con aplomo" aunque "se tambaleaban" y recibiendo los aplausos del público. "El brete era difícil", ha zanjado.