Bruselas acusa a TikTok de permitir a los menores abrir perfiles sin garantías de seguridad ni de privacidad

Archivo - Un niño conectado a varios dispositivos móviles sin supervisión. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado este viernes a TikTok de permitir que los menores de edad abran perfiles en la red social sin tomar medidas para garantizar su seguridad y privacidad, lo que supone una violación de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que, de confirmarse en la investigación formal, puede traducirse en una multa millonaria contra la compañía china.

"Los menores merecen tener una experiencia segura desde el momento en que se conectan a internet", ha avisado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en un comunicado con el que advierte de que la normativa europea "exige a las plataformas que incorporen medidas de protección para menores en el diseño de sus servicios y les hace responsables cuando no lo hacen".

De este modo, la conservadora finlandesa ha querido subrayar que garantizar un alto nivel de protección "no debería ser opcional, sino la norma", y que garantizarlo es responsabilidad de la Unión "para con las generaciones presentes y futuras".

En concreto, Bruselas considera en sus conclusiones preliminares que las cuentas que pueden crearse menores de edad "no cumplen con los estándares de seguridad exigidos" por la DSA, por ejemplo al permitir que el niño pueda configurar su perfil como "público" y dejar que cualquier usuario de internet, incluso sin cuenta propia en TikTok, pueda ver el contenido del menor en cuestión o que los contenidos publicados por usuarios de entre 16 y 17 puedan ser recomendados a otros clientes.

Los servicios comunitarios temen que esta exposición pueda llevar a contactos no deseados con posibles agresores y que los contenidos creados por los menores sea utilizado después como arma de ciberacoso, dado que estas funciones permiten que desconocidos tengan acceso a la vida de un menor.

Bruselas ve también con preocupación que lo publicado por los menores pueda permanecer "para siempre" online y esos contenidos les persigan hasta la edad adulta; así como que aún en los casos de perfiles considerados "privados" estos puedan ser encontrados "fácilmente" desde las listas de "seguidos" de otros usuarios y que sus fotos de perfil se vean por cualquiera, aunque no tenga cuenta en la plataforma.

Por eso, el Ejecutivo comunitario insiste en que la configuración de TikTok continúa exponiendo a los menores a riesgos, como el contacto no deseado, el ciberacoso y comportamientos depredadores, al tiempo de que recalca que los "ajustes" de la configuración resultan clave a la hora de asegurar un uso seguro de la plataforma y pide cambios como que las cuentas de menores sean por defecto privadas y sólo sea visibles por aquellos usuarios que los niños hayan aceptado previamente.

Además, reclama que incluso en el caso de los perfiles de menores de mayor edad para los que es posible compartir su contenido con una audiencia más amplia dentro de la plataforma, sus publicaciones no estén disponibles "bajo ninguna circunstancia" para usuarios ajenos a la red social y TikTok tampoco podrá recomendar esos contenidos a otros usuarios mediante la sección "para ti".

Bruselas inició la investigación contra TikTok en febrero de 2024 y, tras publicar las conclusiones preliminares, se abre un plazo sin fecha precisa para que la compañía asiática responda a las acusaciones y presente sus alegaciones o plantee medidas correctivas para cumplir con la normativa europea.

Si la Comisión confirma sus conclusiones, podrá emitir una resolución de incumplimiento, que puede conllevar una multa cuyo importe "dependerá de la naturaleza, gravedad, frecuencia y duración de la infracción", recuerdan los servicios comunitarios, que añaden que la multa podrá sumar como máximo el equivalente a un 6% de la facturación anual global de la compañía.