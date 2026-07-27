Bruselas eleva a seis los aviones enviados a España y despliega 134 bomberos portugueses por los incendios

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España) - Gabri Solera - Europa Press

BRUSELAS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha elevado a seis los aviones movilizados para ayudar a combatir los incendios forestales en España y ha desplegado además 134 bomberos y 41 vehículos procedentes de Portugal, en una ampliación de la respuesta activada la semana pasada a petición del Gobierno español a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Bruselas había enviado el pasado viernes cuatro aviones Canadair --dos con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia-- después de que España solicitara asistencia europea ante la gravedad de los fuegos, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, que ya han arrasado más de 80.000 hectáreas en el país.

A esos medios se han sumado ahora otros dos aviones procedentes de Turquía, hasta alcanzar un total de seis aeronaves, así como tres equipos terrestres portugueses, según ha informado este lunes el Ejecutivo comunitario, que ha precisado además que el servicio de emergencias por satélite Copernicus respalda las labores sobre el terreno y que sigue evaluando la evolución de la situación para determinar si es necesario movilizar recursos adicionales.

Fuentes comunitarias han aclarado que la extinción resulta "especialmente compleja" por el amplio perímetro de los fuegos y porque las llamas están alcanzando zonas residenciales e industriales, una situación que obliga a repartir los recursos entre el combate directo del incendio, la evacuación de la población y la protección de bienes e infraestructuras.

También han advertido de que el riesgo meteorológico, aunque ha descendido respecto a los niveles extremos registrados al inicio del episodio, no se ha reducido lo suficiente como para facilitar las tareas de unos equipos que acumulan varios días de trabajo sobre el terreno.

"Ningún país debería tener que afrontar un desastre de esta magnitud en solitario", ha afirmado la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, quien ha asegurado que la UE mantendrá su apoyo "hasta que se extingan los incendios".

En total, la UE ha distribuido este verano más de 770 bomberos de 14 países en seis Estados especialmente expuestos a los incendios --España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Chipre--, dentro de un programa preventivo que permite disponer de efectivos extranjeros sobre el terreno antes de que se produzca una emergencia.

La Comisión considera que la evolución de la temporada está por encima de la registrada el pasado año tanto por la actividad como por la extensión de los incendios, aunque advierte de que todavía es pronto para determinar si al cierre de la campaña se superará la superficie quemada en 2025.

SIETE AVIONES Y CUATRO HELICÓPTEROS PARA FRANCIA

En paralelo, la UE ha movilizado siete aviones y cuatro helicópteros procedentes de República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía, la mayoría integrados en la flota europea 'rescEU'.

Un oficial de enlace de la Comisión se encuentra además en Burdeos para ayudar a las autoridades francesas a coordinar la asistencia internacional frente a estos incendios que ya han superado las 42.000 hectáreas y que siguen sin estar controlados, según las mismas fuentes.

Francia recibe asimismo apoyo bilateral de Suiza, al margen del Mecanismo de Protección Civil de la UE, mientras que Bruselas mantiene también activa una operación en Túnez, donde un Canadair italiano con base en Sicilia realiza misiones diarias de ida y vuelta para apoyar a los equipos locales.