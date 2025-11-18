Bruselas estudiará una iniciativa ciudadana para prohibir en la UE las terapias de conversión sexual

Archivo - Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea estudiará una iniciativa ciudadana que reclama prohibir en toda la Unión Europea las terapias de conversión sexual, después de que la propuesta recabara más de un millón de firmas en 11 Estados miembros.

Los organizadores de la iniciativa instan al Ejecutivo europeo a proponer un reglamento jurídicamente vinculante que prohíba en toda la UE las prácticas de conversión dirigidas a ciudadanos homosexuales, bisexuales, transexuales o queer, entendiendo que estas prácticas buscan "cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de las personas LGTBQ+".

La iniciativa ha cosechado 1.128.063 apoyos en 11 Estados miembros distintos por lo que ahora Bruselas tiene hasta el 18 de mayo de 2026 para presentar su respuesta oficial, en la que expondrá las acciones que pretende llevar a cabo, si las hubiera.

El Ejecutivo tiene previsto debatir con los organizadores detalladamente la iniciativa en las próximas semanas. Según el reglamento de la iniciativa ciudadana europea, cuando la Comisión recibe una iniciativa válida con al menos un millón de declaraciones de apoyo certificadas, está obligada a iniciar un proceso para examinarla y emitir una respuesta en un plazo de 6 meses.