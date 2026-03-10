Bruselas presenta una plataforma de IA para que los países refuercen el control ante fraudes agroalimentarios

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Comisión Europea ha presentado este martes la plataforma de Inteligencia Artificial (IA) 'TraceMap' con la que las autoridades nacionales podrán reforzar el control y contener crisis sanitarias por la detección de fraudes agroalimentarios, alimentos contaminados o brotes que se transfieran por vía de los alimentos.

Bruselas espera que las autoridades nacionales recurran a esta nueva herramienta para mejorar las evaluaciones de riesgo de seguridad alimentaria mediante la racionalización del acceso y el análisis de datos críticos; y todo ello sin que los Estados miembro tengan que destinar recursos adicionales.

También servirá para identificar más rápidamente los vínculos entre los operadores y los envíos y para supervisar toda la cadena agroalimentaria tras detectar un riesgo, lo que en la práctica permitirá retirar con mayor celeridad productos inseguros o fraudulentos.

Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, la nueva plataforma podrá recurrir al amplio número de datos recabados por los sistemas agroalimentarios de toda la UE --incluido el sistema de alerta rápida RAPEX-- y realizar con ellos un seguimiento rápido de los patrones comerciales y los flujos de producción.

La plataforma mejorará la precisión de la detección, acelerará la detección de operadores sospechosos y ayudará a los investigadores a detectar el fraude alimentario y los brotes transmitidos por alimentos. Además, 'TraceMap' se podrá aplicar igualmente para un mayor control de las mercancías importadas.