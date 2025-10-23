Bruselas ultima un informe del impacto legal y práctico de abolir el cambio de hora para reactivar la reforma

BRUSELAS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha defendido este jueves que la Unión Europea ponga fin al sistema de cambio horario bianual por las "complicaciones innecesarias" que genera en la sociedad y la economía del bloque, por lo que ha indicado que sus servicios están realizando un análisis detallado sobre las implicaciones "legales y prácticas" que tendría la reforma del cambio de hora estacional que se cumple en la Unión desde los años setenta.

"Los ciudadanos europeos quieren que actuemos y mi objetivo es avanzar. Ha llegado el momento de acabar por fin con los cambios de hora estacionales que se producen cada año", ha dicho Tzitzikostas en un debate sobre la cuestión celebrado en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra en Estrasburgo (Francia).

A pocos días de que se produzca el tradicional cambio de hora de invierno, el político conservador ha defendido que adelantar o retrasar el reloj una hora es un sistema "que afecta a todo el mundo, frustra a la mayoría e, incluso, perjudica a la gente", porque ha dicho la evidencia científica apunta a cómo altera el reloj biológico afectando al estado de ánimo y la energía de los ciudadanos, al tiempo que "reduce la productividad".

El comisario ha admitido que falta trabajo por hacer porque la cuestión no suscita aún una "posición unida" en el seno de los Veintisiete, pero ha dicho "celebrar" la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de reactivar el debate --al pedir que se incluyera un punto de información en la reunión de ministros de Energía de la UE de la pasada semana--, al tiempo que ha afirmado que hay ya "muchos países" que dan su apoyo.

La Comisión Europea ya propuso en 2018 una reforma para poner fin al cambio bianual que dejaba libertad a cada país para decidir si establecer como permanente el de verano o el de invierno. La iniciativa del Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker no prosperó pese al apoyo de la Eurocámara, porque la falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación horaria frustró que los gobiernos alcanzaran la mayoría cualificada necesaria para adoptar la reforma.

El comisario de Transportes, responsable del expediente, ha recordado que el pasado semestre se intentó retomar el debate en el Consejo (gobiernos) a nivel técnico sin que hubiera avances, pero que sirvió para que sus servicios pongan en marcha un estudio detallado de cuáles serían las "implicaciones legales y prácticas" para poder abordar con los Estados miembro un "análisis profundo" que permita llegar a una decisión.

Tzitzikostas no ha ofrecido un calendario sobre cuándo espera los resultados del informe ni negociar la reforma, sino que se ha comprometido a presentarlo "tan pronto como estén disponibles" e insistido en que "es el momento" de tomar decisiones. "La Comisión está preparada para apoyar un compromiso justo y pragmático entre los Estados miembro", ha insistido el conservador griego, quien se ha comprometido a dar la batalla junto a la Eurocámara "hasta que finalmente dejemos de cambiar los relojes en Europa".

"La Comisión está plenamente comprometida a colaborar mano a mano con el Parlamento y el Consejo para ofrecer soluciones pragmáticas y oportunas que beneficien a todos los europeos", ha enfatizado el comisario, quien ha avisado de que los mandatarios en la UE tienen la "posibilidad y la responsabilidad" de abordar la reforma necesaria para "abolir" el cambio horario estacional.

Así las cosas, Tzitzikostas ha asegurado que reactivar este expediente es una oportunidad que la Unión debe aprovechar para "mostrar a los europeos que son escuchados, especialmente en asuntos que realmente afecta a la vida diaria de los ciudadanos". "Es eso exactamente lo que la gente espera de sus representantes electos, que hagan la diferencia real y tangible en su día a día", ha remachado, tras escuchar que la gran mayoría de los eurodiputados que han intervenido en el debate apoyan el fin del sistema bianual.