El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y y portavoz de campaña de Frente Amplio, , Pablo Bustinduy. - M. Dylan - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha cuestionado que una persona católica pueda votar a Vox y ha afirmado que lo que defiende el partido de Santiago Abascal es "profundamente contradictorio" con los valores cristianos.

Según ha explicado en un vídeo publicado en la red social 'X', esta reflexión le ha surgido tras conceder esta mañana una entrevista "muy amable" en la cadena 'COPE', emisora "propiedad de la Iglesia y que escuchan muchos creyentes". "¿Cómo puede alguien que se considera católico votar a Vox, votar a la ultraderecha?", se ha preguntado.

Más allá de la posición del partido sobre los migrantes, Bustinduy ha recordado que Vox ha votado en el Congreso contra la protección en la Constitución de los derechos de las personas con discapacidad, contra la ley de dependencia y contra la protección de las familias numerosas.

También ha reprochado a la formación que haya votado para que las personas vulnerables no cobren el bono social térmico --pese a tratarse de "la misma ley que permite a Abascal" percibirlo-- y que se haya opuesto a los impuestos a los grandes patrimonios, a la banca, a las eléctricas y a los grandes propietarios de vivienda.

Aunque ha aclarado que no es creyente, ha señalado que ha estudiado la teología católica que permea los "valores, cultura y también el pensamiento de la izquierda".

En este sentido, ha asegurado que "ese afán contra los más vulnerables, ese afán contra los débiles y esa defensa férrea del poder no es propio de la religión católica", sino que esa defensa de la desigualdad y de los ricos, junto con la "metabolización del racismo" resulta propia de "sociedades anglosajonas protestantes" frente a "sociedades católicas" como la española donde "siempre han primado la comunidad, lo colectivo, el afán por el otro y el cuidado a los más débiles".

De igual modo, ha tachado de incomprensible la "sumisión absoluta de Vox respecto a Estados Unidos y a Israel", y ha recordado que el Papa ha expresado con claridad --como hizo también cuando acudió al Congreso y fue aplaudido de pie por esta formación-- "que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés".

Además, ha evocado que cuando llamaban al anterior Papa Francisco "el papa comunista", este respondía que "son los comunistas los que piensan como los cristianos". "Precisamente porque la doctrina social de la Iglesia defiende la justicia social, porque el mensaje de Cristo era estar con los desheredados, era mejorar las condiciones de vida del pueblo, no era blindar los intereses de los poderosos", ha subrayado.

Bustinduy ha animado a reenviar su vídeo a amigos o familiares creyentes y les ha pedido su voto para el Frente Amplio si están de acuerdo con sus planteamientos.