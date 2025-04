Caen a 133 los cardenales que entrarán al Cónclave, tras las bajas del español Cañizares y del bosnio Puljic

Archivo - Acto de nombramiento de cardenales en la basílica vaticana de San Pedro, a 30 de septiembre de 2023, en Roma. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de cardenales electores que entrarán al Cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido este lunes 21 de abril, se ha reducido de 135 a 133, tras las bajas anunciadas del cardenal español Antonio Cañizares y del cardenal bosnio Vinko Puljic.

En concreto, el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, no participará en el Cónclave por motivos de salud, según han confirmado a Europa Press fuentes del arzobispado de Valencia.

Por su parte, el arzobispo emérito de Vrhbosna (Bosnia y Herzegovina), Vinko Puljic, ha confirmado que no acudirá a Roma, también por motivos de salud. Para este cardenal habría sido su tercer cónclave.

"Mi salud no me permite viajar al tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente", ha avanzado al diario Vecernji List.

El Colegio Cardenalicio está formado actualmente por 252 cardenales, de los cuales 135 son electores por edad, menores de 80 años. Aunque el cardenal Angelo Becciu cumple este requisito, el Vaticano lo ha excluido de los electores ya que está condenado por un caso de irregularidades financieras en el marco de la compra fraudulenta de un edificio en el centro de Londres.

Así, el próximo Papa necesitará 89 votos para conseguir los dos tercios necesarios para ser proclamado Pontífice.

Según las estadísticas de la Santa Sede, del total de cardenales electores, el 80% (108) han sido creados por el Papa Francisco, 22 por Benedicto XVI y cinco por Juan Pablo II.

Por continentes, casi el 40% de los cardenales electores son europeos (un total de 53), seguidos por los americanos, que representan el 27,4% (con un total de 37 --17 de Sudamérica, 16 de América del Norte y 4 de Centroamérica--); los asiáticos, que son un 17% (23), los africanos, que representan el 13,3% (18) y los cardenales de Oceanía, que son el 3% (4).

SEIS ESPAÑOLES ENTRARÁN A LA CAPILLA SIXTINA

En cuanto a los cardenales nacidos en España, tras la baja de Cañizares, serán seis los que entrarán en el Cónclave para elegir al nuevo Pontífice. En concreto, tres de ellos pertenecen a la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro; y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

A ellos se suma Ángel Fernández Artime que fue rector mayor de los Salesianos y, actualmente, es el proprefecto del dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Completan la lista de electores nacidos en España: el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo.

Los tres cardenales de la CEE que entrarán al Cónclave han sido creados por el propio Papa Francisco, según indicó este lunes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

Además de los electores, hay otros cuatro cardenales españoles mayores de 80 años que, aunque no podrán entrar al Cónclave, sí podrán participar, si quieren y pueden, en las congregaciones generales o preparatorias, presididas por el cardenal decano que se reunirán diariamente hasta el inicio del Cónclave para tratar los asuntos urgentes de la Iglesia.

Aunque puede ser elegido Pontífice cualquier bautizado, los Papas suelen ser elegidos entre los integrantes del colegio cardenalicio.

En total, son 11 los purpurados nacidos en España que forman parte de este colegio y que podrían, por tanto, suceder a Francisco. Además de los siete electores, los mayores de 80 años son: el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela; el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez; el claretiano Aquilino Bocos; y el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Lluis Martínez Sistach.