El calor durará hasta el martes, con máximas de más de 40ºC en sur peninsular y mínimas de 20ºC en el Mediterráneo

Archivo - Una pareja da un paseo frente a la Plaza de Toros de la Ventas, a 24 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas aumentarán de manera progresiva desde hoy hasta al martes en la Península y Baleares, con máximas de 42ºC en el valle del Guadalquivir y mínimas de más de 20ºC en zonas de la mitad sur peninsular y del litoral mediterráneo, según una nueva nota informativa emitida este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De forma paralela, el organismo estatal advierte que habrá un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.). Además, el nivel de peligro de incendios se situará en valores muy altos o extremos.

Esto irá acompañado de posibles tormentas desde el sábado. "Aunque existe una alta incertidumbre en la intensidad, extensión y duración del fenómeno, este episodio muy probablemente no conformará un aviso especial de ola de calor", ha apuntado.

AEMET avanza que mañana se intensificará el flujo cálido de componente sur, lo que provocará ascensos adicionales de la temperatura en toda la Península. Esto se notará sobre todo en el oeste y en el norte del territorio y podrá ser notable en la mitad norte de Galicia e interior del área cantábrica. De este modo, se prevé que los valles de la mitad sur lleguen a los 40ºC de máxima e incluso a los 42ºC en el caso del Guadalquivir.

Por otro lado, la predicción recoge que en zonas bajas del nordeste peninsular y valle del Ebro se alcanzarán los 37ºC, mientras que en la meseta norte se superarán los 34ºC. En el otro extremo, las temperaturas mínimas para este día serán claramente superiores a las normales, con noches tropicales (es decir, sin bajar de los 20ºC) en zonas de la mitad sur peninsular y litoral mediterráneo.

A partir del viernes, el organismo estatal apunta a que es probable que aumente la nubosidad por el suroeste peninsular, así como la inestabilidad y el polvo en suspensión. Con la información actual es probable que los valores diurnos sigan subiendo en el área mediterránea y mitad norte. Por el contrario, descenderían por el oeste de Galicia, Extremadura y Andalucía occidental debido a un flujo atlántico.

En esta jornada se pronostico que los valores más altos se registrarán en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde se podrían superar los 40ºC; así como en los valles de la mitad sur. Por su parte, las mínimas podrían rondar los 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 23ºC en el nordeste.

De cara al fin de semana, AEMET indica que es probable que las temperaturas desciendan progresivamente. Lo harán de manera más marcada el sábado en el interior peninsular, mientras que el domingo lo harán en zonas del cantábrico y del oeste. Aun así, se mantendrían valores superiores de los 39-40ºC en valles del suroeste, en el Ebro y depresiones del nordeste.

Al comienzo de la semana, el escenario más previsible es el de que las temperaturas sigan siendo anormalmente altas en el suroeste e interior del tercio este peninsular. Desde el martes los descensos podrían ser más generalizados, registrándose valores más suaves.

ENTRE 5-10ºC POR ENCIMA DE LO NORMAL EN EL INTERIOR PENINSULAR

Por otro lado, Eltiempo.es señala que este miércoles ya se superarán los 35-37ºC en gran parte del interior peninsular y Baleares. De hecho, se podrán sobrepasar los 40ºC en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, sobre todo en los valles. Por el contrario, apenas se llegará a los 30ºC en el Cantábrico.

El jueves habrá un repunte térmico en el norte peninsular gracias a los vientos del sur, que pueden sumar hasta 8-10ºC en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. De esta manera, se llegará a más de 40ºC en los valles de la mitad sur e incluso los 42ºC en el Guadalquivir. Asimismo, se alcanzarán los 37-38ºC en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste y a los 34-35ºC en amplias zonas de la meseta norte, en la zona centro y en Baleares.

El portal meteorológico indica que el viernes llegaría el pico de calor de la semana, con ascensos previstos en el tercio norte y este peninsular, además de Baleares. No descarta que en Pamplona se registren 39ºC y en Vitoria, 37ºc. Asimismo, el sur de Galicia podrá superar los 36ºC y en gran parte del interior peninsular no se descartan los 36-38ºC. De toda España, los valores más altos se esperan en el Guadalquivir, donde se podrán volver a superar los 42 o incluso los 43ºC.

De cara al fin de semana, la incertidumbre del pronóstico aumenta debido a la posición de una dana que comenzaría a acercarse al noroeste peninsular. De esta manera, la dorsal podría desplazarse hacia el este del territorio junto con la masa de aire cálida y comenzarían a bajar las temperaturas. Además, llegarían las precipitaciones.

De acuerdo con la última previsión de Eltiempo.es, los termómetros irían bajando a lo largo del fin de semana. Por un lado, el sábado habría descensos en la mitad oeste peninsular, siendo más notables en puntos de Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía. El domingo, los valores bajarían sobre todo en puntos del tercio norte y nordeste peninsular, de forma más notable en el Cantábrico oriental.

En el resto del país habría pocos cambios. De todos modos, el portal meteorológico ha indicado que los valores térmicos seguirán siendo muy altos para la época al menos hasta el lunes o martes de la próxima semana. En la mayor parte del interior peninsular, las máximas estarán entre 5-10ºC por encima de lo normal.